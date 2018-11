Carte graphique EVGA RTX 2070 + Jeu offert à 509€ au lieu de 630€ pour le Black Friday

La RTX 2070 fait partie de la toute dernière gamme de cartes graphiques Nvidia. Construite sur la nouvelle architecture Turing 12 nm FinFET à la mémoire GDDR6, elle offre des performances renversantes et affiche des textures très fines et une multitude d'éléments graphiques pour renforcer la qualité visuelle de vos jeux. Elle permet notamment d'afficher vos titres en résolution 4K et le support des casques VR. Pour tout achat de cette carte graphique ultra puissante, Nvidia vous offre Battlefield V pour tester immédiatement ses performances avec l'un des jeux les plus exigeants graphiquement sortis en cette fin d'année.