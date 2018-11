Épidémie de pannes pour la NVIDIA RTX 2080 Ti

Un assemblage de composants négligé ?

Un processus RMA assez étrange

Les heureux acquéreurs d'une carte graphique RTX 2080 Ti ont-ils du souci à se faire ?Bien que la sortie de n'importe quel matériel électronique s'accompagne toujours de son lot de pannes et de mésaventures, le problème pourrait bien être beaucoup plus sérieux concernant lesÀ en croire bon nombre de premiers acheteurs qui ont vite déchanté et qui l'on fait savoir sur de nombreux forums - dont celui de NVIDIA -, la nouvelle carte sous Turing leur en a fait voir, littéralement, de toutes les couleurs. Ecran noir, BSOD, artefacts graphiques, freezes en pleine session de jeu... Dans une moindre mesure, certains détenteurs de RTX 2070 et 2080 retournent aussi ce genre de dysfonctionnement.Sur Reddit, nombreux sont les threads détaillant le processus RMA suivi par les utilisateurs pour effectuer le retour en garantie de leur carte. Certains d'entre eux se sont même vu échanger leur GPU pour finalement devoir renvoyer le second modèle attribué à la demande de Nvidia, ce qui laisse à penser qu'il s'agit d'un problème architectural. Toutefois, à l'heure actuelle rien ne nous permet de savoir ce qui est à l'origine de ces défaillances même si un assemblage imparfait des composants pourrait être une piste probable.Selon Digital Trends , les problèmes concerneraient principalement les versionsde la RTX 2080 Ti, mais certains utilisateurs avec des cartesetont eux aussi signalé des dysfonctionnements, mais là encore dans une moindre mesure.Pour autant, il est tout de même plus sage de nuancer ces informations en attendant d'en savoir plus. En effet, bien qu'il soit légitime pour les utilisateurs impactés d'être préoccupé par la situation, la grande majorité des acheteurs n'ont, à ce jour, encore rencontré aucun de ces soucis. Toutefois, le nombre croissant de propriétaires de 2080 Ti forcés de renvoyer leur carte en garantie soulève de nombreuses questions.