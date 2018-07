La GeForce GTX 1060 ARMOR 6 Go + SSD Kingston A400 240 Go à 299 euros

Les deux font l'affaire

Modifié le 31/07/2018 à 14h08

Pour profiter de cette bonne affaire, c'est chez Cdiscount qu'il faudra vous rendre. L'enseigne a en effet décidé de regrouper une GeForce GTX 1060 ARMOR 6 Go et un SSD Kingston A400 de 240 Go dans un petit pack à destination des gamers. Pour l'acquérir, vous devrez débourser 300 euros, ce qui revient pratiquement au prix de la carte graphique seule.Vendu et expédié par Cdiscount, ce pack bénéficie de la livraison en un jour ouvré, et de frais de ports offerts si vous êtes membre Cdiscount à Volonté. Vous pourrez bien évidemment bénéficier de solutions de paiement, ou bien opter pour une garantie panne et casse de 4 ans en déboursant 25 euros supplémentaires.Première pièce de ce pack, la GeForce GTX 1060 ARMOR 6 Go est une carte graphique de la marque MSI qui trouvera sa place dans n'importe quelle configuration gamer actuelle. Capable de gérer la 4K, elle dispose de 1280 cœurs CUDA qui lui permettent d'atteindre une fréquence pouvant aller jusqu'à 1759 MHz en mode turbo. Elle dispose aussi de 6 Go de GDDR5 afin de faire tourner vos jeux en toute sérénité. Côté connectique, comptez sur deux ports DisplayPort 1.4, deux ports HDMI 2.0 et un port DVI-D.Pour accompagner cette carte graphique, vous pourrez découvrir un SSD Kingston A400 doté d'un stockage de 240 Go. Ce SSD au format 2,5 pouces est idéal pour installer votre système et vos jeux du moment afin d'obtenir une meilleure réactivité. Il propose en effet une vitesse de lecture pouvant aller jusqu'à 500 Mo/s et une vitesse d'écriture montant jusqu'à 350 Mo/s.