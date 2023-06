Gigabyte masque aussi le câble d'alimentation de sa GeForce, mais sur une RTX 4090

Gigabyte a effectivement opté pour le câblage et la connectique introduits par NVIDIA à la sortie de ses cartes plutôt que pour de plus classiques 8 broches. Il est aussi à noter que contrairement à Inno3D qui a clairement annoncé la sortie de ses modèles, Gigabyte semble vouloir être plus discret : présente sur le site officiel du fabricant, la WindForce Rev 2 n'a bénéficié d'aucune campagne de publicité.

Pour autant, la carte est déjà en vente en Chine et des photos sont l'occasion de voir que la découpe autorise un accès direct au connecteur, plus que sur les modèles Inno3D. Par ailleurs, la Rev 2 est comme nous l'avons dit aussi longue, mais également un peu plus étroite (13,6 vs 15 cm) et un peu plus fine (5,5 vs 7 cm) que la carte originelle.