DrawnApart : comment votre carte graphique peut être utilisée pour vous suivre en ligne

Testée par les chercheurs sur un total de 2 550 appareils regroupant 1 605 configurations uniques, la technique, surnommée « DrawnApart », permet un suivi plus durable que les méthodes actuelles les plus pointues. On apprend en effet que la durée médiane de suivi des meilleurs procédés actuels est de 17,5 jours, contre 28 avec DrawnApart. Une augmentation de 67 %, souligne TechRadar.

Cette nouvelle méthode est intéressante pour les sites web peu scrupuleux souhaitant profiter d'un suivi précis et surtout discret, en opposition directe avec les règles instaurées en Europe par la RGPD. Cette dernière a justement pour ambition que l'utilisateur soit informé et donne son accord pour un éventuel suivi de ses activités sur le Internet, notamment via les cookies.