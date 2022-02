Rakuten finit les Soldes en beauté avec 5 offres chocs (Apple, Samsung, Sony)

Notre sélection commence avec le dernier smartphone d'Apple, l'iPhone 13 . Un vendeur le propose en neuf sur Rakuten pour 808€ en version européenne, couleur Midnight Black, avec 128 Go de mémoire interne. En l'achetant, vous pouvez en plus cumuler 80,8€ sur votre cagnotte Club R. Somme qu'il sera possible de dépenser sur un prochain achat sur le site.

L'iPhone 13 est doté d'un écran Retina OLED de 6,1" avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Il tourne grâce à un processeur hexa-core Apple Bionic A15 accompagné d'un GPU made in Apple lui aussi. Et 4 Go de RAM pour faire tourner le tout. La batterie est compatible charge rapide 20 W et propose une autonomie de plus d'un jour et demi. Enfin, les deux capteurs de 12 Mpx permettent de faire de très belles photos en toutes circonstances.