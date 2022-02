Ce forfait sans engagement 80Go est l'offre la moins chère du moment !

En plus des 80 Go de données par mois pour 6,99€ (ou autre), vous avez bien entendu droit aux avantages traditionnels de n'importe quel forfait téléphonique. À savoir les appels, SMS et MMS illimités et la navigation en 4G voire 4G+ si votre smartphone est compatible. Cela vaut en France mais également dans et vers l'Union Européenne et les DOM.

D'ailleurs, il y a également 20 Go/mois de données mobiles que vous pouvez utiliser depuis et vers ces destinations également. Mais ce n'est pas le seul avantage de ce forfait et de Prixtel.

En effet, l'opérateur s'engage à planter des arbres pour chaque client à chaque souscription d'offre. Leur but est ainsi d'être neutre en émission de CO² d'ici quelques années. Donc si vous souhaitez un geste pour la planète en plus de votre portefeuille, c'est chez Prixtel que ça se passe.