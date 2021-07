Le OnePlus 8T et sa sublime dalle AMOLED est vraiment moins cher pour les Soldes

Le smartphone OnePlus 8T est doté d’un bel écran de 6,5“ Fluid AMOLED Full HD+avec un rafraichissement de 120 Hz. Offrant une belle luminosité et un contraste élevé, cet écran offre une belle restitution même en plein soleil. Son rafraichissement élevé permet d’offrir une excellente fluidité de l’affichage. De plus, l’écran recouvre la quasi-totalité de la surface du téléphone pour une expérience immersive et une optimisation de la taille du smartphone.

Pour utiliser cet écran haute qualité, il reçoit un processeur Qualcomm Snapdragon 865 octa-core fonctionnant à 2,84 GHz et épaulé de 8 Go de mémoire vive et qui lui offre la compatibilité avec les réseaux mobiles 5G. La puissance est au rendez-vous, mais le prix reste contenu avec cette belle promotion. De plus, sa batterie de 4 500 mAh est compatible avec la charge rapide jusqu’à 65 watts. Il ne lui faut que quelques dizaines de minutes pour une charge complète.

Côté photo, il dispose d’un quadruple capteur arrière dont le principal grimpe à 48 MP. Il est complété par un ultra-grand-angle de 16 MP ainsi que par une optique macro de 5 MP. Un capteur de profondeur de 2MP complète le tout pour vous offrir une qualité de prise de vue impressionnante. Il dispose également de la technologie HDR 10.