Lenovo Tab M10+, l'un des meilleurs rapport qualité/prix pour une tablette 10'' durant les Soldes

En effet, la fiche technique de cette tablette est particulièrement intéressante. Avec son écran de 10,3" avec résolution Full HD (1920 x 1200 pixels), c'est une tablette idéale pour regarder des vidéos par exemple. Non seulement elle fera profiter d'un grand confort visuel. Mais en plus, son rendu sonore, qui est compatible Dolby Atmos, saura parfaire l'immersion de l'utilisateur. Enfin, avec un design fin et léger (460 grammes seulement), l'appareil s'utilise d'une main.

Côté performances, elle embarque un processeur Helio P22T à huit coeurs ainsi que 4 Go de mémoire vive. Elle doit ainsi répondre à tous les usages quotidiens.

A cela, la Tab M10+ ajoute une belle autonomie de 7 heures. Elle peut ainsi accompagner son utilisateur dans les transports, où l'on pourra continuer de regarder des vidéos ou de travailler sans contrainte. Avec ses 64 Go de stockage, la tablette tactile de Lenovo comprend un espace suffisant pour emporter la totalité de ses fichiers de travail.

Enfin, si vous devez utiliser votre tablette pour prendre des photos ou faire des visioconférences, sachez que la Lenovo Tab M10+ dispose d'une caméra avant de 5 mégapixels et d'un capteur arrière de 8 mégapixels. Tous deux apporteront une qualité suffisante pour le travail ou pour réaliser des clichés satisfaisants.