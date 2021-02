Soldes : les meilleures offres high-tech à saisir ce week-end

Si de nombreux appareils high-tech sont disponibles à tout petits prix durant les Soldes, le smartphone reste le produit phare de cette période commerciale.

Véritable appareil à tout faire, aussi utile pour s'informer, joindre ses proches mais aussi pour regarder des vidéos, jouer ou encore se diriger lorsque l'on conduit ou lorsque l'on se ballade à pied, le smartphone est tout simplement indispensable dans notre vie quotidienne.

Plusieurs marques se partagent aujourd'hui le marché et les faveurs des utilisateurs, à coups d'innovations technologiques de premier plan mais aussi grâce à des designs toujours plus élégants et résistants.

Apple est la marque la plus citée lorsque l'on parle de smartphone. Est-ce vraiment surprenant puisque le constructeur californien a démocratisé cet appareil réservé autrefois à un public professionnel avec l'iPhone en 2007. Depuis presque 14 ans la marque a renouvelé régulièrement sa gamme avec de nouveaux modèles toujours plus grands, plus puissants et plus haut de gamme. Grâce aux Soldes 2021 vous pouvez enfin vous offrir un iPhone, avec des promotions exceptionnelles sur les modèles SE, iPhone 11 mais aussi l'iPhone XS, toujours aussi pertinent malgré ses quelques deux années au compteur.

Samsung est également à la fête avec de nombreuses références sorties au cours des derniers mois. On pense évidemment aux Galaxy S, les smartphones les plus prestigieux du constructeur coréen qui intègrent les toutes dernières avancées technologiques mises au point par ses ingénieurs. Samsung pense pourtant aux utilisateurs aux budgets plus limités avec les Galaxy A, des smartphones moins ambitieux mais parfaitement adaptés aux besoins quotidiens, permettant d'utiliser de manière fluide les messageries instantanées et autres réseaux sociaux mais aussi de jouer et des jeux mobiles disponibles sur le Google Play Store.

Xiaomi se place quant à lui dans le milieu de gamme avec des smartphones aux prix n'excédant que très rarement les 500 euros mais proposant des caractéristiques techniques dignes des modèles les plus onéreux et constituent d'excellents rapports qualité/prix pour toute la famille. Ces smartphones bénéficient en outre d'écrans de grande taille et d'appareils photo dernier cri pour vous permettre de prendre les plus beaux clichés en quelques secondes, que vous souhaitiez mettre en image un paysage luxuriant ou immortaliser une soirée entre amis.

OnePlus met les bouchées doubles depuis plusieurs années pour proposer des modèles n'ayant rien à envier aux cadors du secteur à des prix plus abordables. On pense notamment au OnePlus 8T, actuellement en promotion durant les Soldes, qui propose rien de moins qu'une fiche technique solide avec les tous derniers composants disponibles en 2020. Ces smartphones bénéficient en outre d'un suivi logiciel constant pour être toujours à la page même après plusieurs années. Plus qu'un achat coup de coeur, un investissement sur l'avenir.

Enfin Huawei, même s'il est moins présent dans les rayons depuis quelques mois et ses démêlés avec les Etats-Unis, reste toujours là avec notamment le P30, un modèle sous Android qui bénéficie de mises à jour régulières et qui en vieillit pas, tel un bon vin. Son processeur, son appareil photo ou encore son écran OLED restent tout simplement remarquables même après plusieurs années et le smartphone reste une référence de la discipline pour tous ceux souhaitant le meilleur de la technologie mobile au meilleur prix possible.

Les Soldes sont également le moment de faire de très belles affaires sur des modèles plus anciens mais pas forcément moins bons. En effet les constructeurs de smartphones mettent désormais tout leur savoir-faire à chaque génération et des modèles qui datent d'u, deux ou même trois ans, restent tout à fait utilisables aujourd'hui.

Avez-vous vraiment besoin d'une puissance digne des meilleurs PC portables ? D'écrans OLED HDR? D'un quadruple appareil photo ? Pour beaucoup la réponse est non. Vous avez surtout besoin d'un smartphone endurant, performant certes mais suffisamment pour les tâches quotidiennes. Ce sont ces smartphones qui sont aujourd'hui disponibles chez les e-commerçants pour encore un week-end à des prix complètement fous. N'attendez pas la dernière minute pour profiter de ces promotions exceptionnelles.