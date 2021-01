Soldes Amazon et Cdiscount : le TOP des bons plans juste avant le week-end

La première journée des Soldes est souvent considérée à tort comme la plus importante de la période. En effet, les commerçants ont quatre semaines de promotions à assurer et ne vont certainement pas abattre toutes leurs cartes en 24 heures seulement.

De nombreuses promotions restent cachées soigneusement durant quelques jours et le premier week-end des Soldes est tout aussi important, sinon plus. En effet, si les consommateurs répondent en nombre le premier jour, ils sont bien plus présents le week-end venu et entièrement disponibles pour faire leur shopping et des économies bien installés dans leur canapé.

Ce sont aussi les meilleures offres avant la première démarque, sur des produits haut de gamme mais aussi très demandés. Les stocks étant parfois limités, il ne faut pas attendre plus longtemps pour mettre la main sur ces appareils prestigieux.

Les smartphones sont évidemment les premiers produits à surveiller durant le week-end. Apple, Samsung ou encore Huawei et Xiaomi, les différents constructeurs ont sorti de nombreuses nouveautés durant l'année 2020 et ce sont ces références qui bénéficient de réductions exceptionnelles durant les Soldes. Profitez d'une puissance et d'une fluidité exemplaires ainsi qu'une qualité photo professionnelle pour réaliser tous vos clichés et immortaliser tous vos souvenirs.

Les PC ensuite, comme nous le disions un peu plus haut, font partie également des coups de coeur de ces Soldes 2021 et sont mis particulièrement en avant par les e-marchands. Les appareils des marques HP, Lenovo ou Asus mais aussi Acer bénéficient de solides promotions, avec des remises pouvant se chiffrer en plusieurs dizaines d'euros. Pourquoi attendre davantage pour vous faire plaisir ?

Les objets connectés sont également très en vogue pour ces premiers jours de Soldes et cela ne devrait pas s'arrêter durant le week-end. On parle évidemment des montres ou des trackers d'activité qui vous permettent de rester en forme et de garder la ligne après les excès des fêtes de fin d'année. Les objets connectés regroupent tous les appareils pour la maison, comme les enceintes intelligentes Amazon ou Google, ou les aspirateurs robot iRobot ainsi que les ampoules Philips Hue. Votre vie quotidienne n'en sera plus simple et plus agréable et vous ferez en plus des économies. Que demander de plus ?