Casque Gaming Roccat Khan Pro Blanc à -32% pendant les soldes immanquable Fnac

Le doux son d'une promotion

Agréable à porter

C'est la Fnac qui a mis en ligne cette bonne affaire. L'enseigne au fameux logo jaune proposera cette remise de 32% jusqu'à la fin de la journée. La livraison à domicile est toujours gratuite, tout comme le retrait en magasin. Si vous activez l'essai gratuit de 30 jours au service Fnac+ (puis 49€/an), vous recevrez le colis chez vous sous un jour ouvré. Ce produit est "Satisfait ou remboursé", le retour en magasin peut s'effectuer sans frais supplémentaires et le paiement aura lieu au moment de l'expédition. Enfin, la garantie est valable pendant 2 ans.Le casque Gaming Roccat Khan Pro délivre un son de qualité grâce à ses basses et ses médiums équilibrés. Nous recommandons tout de même d'utiliser ce modèle dans un environnement assez calme car il ne vous isolera que très légèrement des bruits extérieurs. Cet exemplaire propose également un excellent microphone qui captera parfaitement votre voix et réduira considérablement les bruits autour de vous. Son design le rend extrêmement discret puisqu'il peut se rétracter très facilement. Bref, vos interlocuteurs vous entendront à merveille.Une autre qualité de ce casque Roccat Khan Pro se trouve au niveau de son ergonomie. Il fait preuve d'une grande légèreté et s'adapte très bien aux grandes comme aux petites têtes. La gêne est aussi totalement absente au niveau des oreilles et l'arceau se règle très simplement. Notez tout de même que ce modèle fonctionne uniquement en filaire en se connectant en simple ou double mini-jack 3,5 mm. Une fois encore, le constat est positif dans le domaine du confort.Voilà un casque abordable et doté de performances correctes qui conviendront à la plupart des utilisateurs. Le son est convaincant et ce modèle est vraiment confortable. Mention spéciale à l'excellent micro embarqué. Une valeur sûre !