Soldes Cdiscount : Écran de PC Gamer Acer 27" 1ms à moins de 200 €

L'écran que votre ordinateur demandait

Un écran bon à tout faire

Cette réduction arrive tout droit des rayons virtuels de Cdiscount. Vous pouvez choisir de payer la commande normalement ou bien en quatre fois. Le site bordelais vous demandera alors 51,21€ au moment de l'achat puis 51,18€ par mensualité. Comme toujours, la livraison à domicile est accessible dès 6,99€. Il est également possible de récupérer le colis gratuitement à un point retrait. De leur côté, les adhérents Cdiscount à volonté recevront leur article chez aux sous un jour ouvré. Pensez à bien activer l'essai gratuit (puis 29€ la première année). Pour ce qui est de la garantie, elle est valable pendant deux ans.L' écran LCD Acer concerné par cette promotion dispose d'une diagonale de 27 pouces et d'une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) à 75 Hz. Le temps de réponse pour ce modèle est de seulement 1 ms et la luminosité atteint 400 cd/m². Cet exemplaire profite aussi d'un revêtement anti-éblouissement et de plusieurs technologies comme FreeSync d'AMD. Quoi qu'il en soit, l'image sera toujours nette et fluide. Les jeux vidéo, les films et n'importe quel autre programme s'y afficheront avec un superbe rendu.Continuons de faire le tour des particularités de ce moniteur signé Acer en évoquant la présence d'un DisplayPort ainsi que d'un port HDMI, DVI-D et d'une sortie de ligne audio. Des haut-parleurs stéréo avec une puissance de sortie de 2 Watts sont également de la partie. Notez aussi que cet exemplaire est totalement inclinable si vous souhaitez modifier l'angle de vision. Enfin, précisons que les câbles DisplayPort et DVI sont fournis.Avec cet écran fabriqué par Acer, vous apprécierez encore plus vos jeux vidéo préférés. L'affichage est tout bonnement excellent et le rapport qualité/prix imbattable. C'est le moment ou jamais de saisir cette opportunité.