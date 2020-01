Ampoules connectées AWOX Striimlight wifi color à -25% pendant les soldes Darty

Darty sacrifie les prix

Créez un univers adapté à vos envies

Alors qu'elles approchaient de la barre des 100 €, les ampoules connectées AWOX Striimlight wifi color se voient aujourd'hui amputées d'un quart de leur prix, puisqu'elles sont actuellement disponibles à 75 € sur le site de Darty. Ces accessoires high-tech vous permettront de donner un coup de pep's à tout votre logement en vous offrant une ambiance colorée totalement personnalisable. Pour jouer le jeu à fond, les ampoules AWOX ne font pas qu'éclairer votre intérieur mais servent également à diffuser de la musique !En plus de proposer cette belle promo, l'enseigne française Darty offre l'intégralité des frais de port. La livraison pourra même s'effectuer dès le lendemain de votre passage en caisse. Si vous préférez retirer vos achats en magasin, c'est également possible, et ce, toujours gratuitement. Les ampoules connectées sont garanties pendant deux ans par le e-commerçant.Les ampoules connectées AWOX Striimlight wifi color n'ont donc pas qu'une seule corde à leur arc puisqu'elles prendront en charge l'ambiance de votre logement dans son intégralité, de la lumière jusqu'à la musique. Que vous souhaitiez profiter d'une atmosphère cosy avec un éclairage tamisé et une musique douce, ou que vous préfériez vous amuser entre amis dans une ambiance vive et colorée, les AWOX Striimlight seront au rendez-vous pour s'adapter parfaitement à vos envies.Ces ampoules LED à économie d'énergie sont au format E27. Elles se connectent facilement et de façon stable en Wi-Fi et sont même équipées d'un répéteur qui permet d'agrandir la couverture de votre réseau. Vendues séparément, les ampoules peuvent être reliées ensemble (jusqu'à 8) pour créer un système multi-room. Que ce soit pour écouter vos chansons préférées ou pour entendre des émissions de radio, le haut-parleur de 13 Watts installé sur chaque ampoule, promet un son agréable et d'une jolie puissance.Si vous comptiez troquer vos ampoules traditionnelles contre des petits accessoires connectés ultra modernes, c'est le moment de vous faire plaisir chez Darty !