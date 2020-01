Soldes Amazon et Cdiscount : les meilleures promotions et réductions de la 3ème démarque

Soldes 3ème démarque : les meilleures promotions en direct avec Clubic

Mise à jour des bons plans Soldes d'hiver : mercredi 22 janvier à 06h32

Soldes 2ème démarque : nos coups de coeur sur les meilleures promotions !

Xiaomi Redmi Note 8 32Go Noir à 139,99€ ❤ 🔥 Baisse de prix !

Voir tous les bons plans Amazon pour les Soldes d'hiver

Toutes les promos et réductions de la 2ème démarque chez Cdiscount

Voir tous les bons plans Cdiscount pour les Soldes d'hiver

Les meilleures promotions sur les produits Apple

Apple iPhone XS 64 Go en promo à 643€ 🔥 Baisse de prix !

iPhone XR 64 Go noir à 599,99€ au lieu de 709€ 🔥 Baisse de prix !

Les meilleures promotions sur les Smartphones

Xiaomi Redmi Note 8 32Go Noir à 139,98€ au lieu de 253,05€ 🔥 Baisse de prix !

Les meilleures promotions sur les Tablettes

Les meilleures promotions sur les PC

Les meilleures promotions sur les Casques, écouteurs et enceintes

Les meilleures promotions sur les SSD et stockage

Les meilleures promotions sur les Consoles & jeux vidéo

Les meilleures promotions sur les Smart TV et vidéoprojecteurs

Les meilleures promotions sur les Périphériques PC / Gaming

Souris gamer Logitech G903 LightSpeed à 114,30€ au lieu de 149€ 🔥 Baisse de prix !

Les meilleures promotions sur les Composants PC

Les meilleures promotions pour la Maison connectée

Les meilleures promotions sur les Appareils photos et caméras

Les meilleures promotions sur les Aspirateurs robots

Les meilleures promotions sur les Forfaits mobiles 4G

Les meilleures promotions sur les Antivirus et les VPN

🔥 Deuxième démarque !

Voir tous les Voir tous les bons plans des Soldes d'hiver sur Clubic

Soldes 2020 : la 3ème démarque est officiellement lancée !

Quels sont les marchands à surveiller pour cette 3ème démarque des Soldes ?

Produits soldés : attention aux ruptures !

Voir tous les bons plans des Soldes d'hiver sur Clubic

Retrouvez tous les bons plans des Soldes d'hiver 2020 chez tous les e-commerçants suivants :Après deux semaines de promotions sur un grand nombre de produits high-tech, la 3ème démarque n'annonce que de bonnes surprises. Si jusque-là les promotions affichées proposaient des réductions jusqu'à moins 50%, cette 3ème démarque va encore plus loin. Pour ceux qui n'auraient pas encore eu le temps de profiter des bonnes affaires des Soldes, il n'est pas trop tard. Bien au contraire, c'est le parfait moment pour changer de smartphone ou de casque bluetooth à un prix imbattable.Pour cette 3ème semaine de Soldes, les smartphones resteront encore et toujours le produit star. Vous pourrez retrouver d'excellentes offres sur les appareils haut de gamme comme l'iPhone de la marque Apple, le Samsung S10, le Huawei Mate 30. Pour les budgets plus restreints, ces Soldes 2020 réservent encore de très bonnes surprises, notamment chez Xiaomi avec le Redmi 9T ou le Redmi Note 8. Petit coup de cœur du moment, le Realme 5 sera également à surveiller de très près.Si vous êtes branché tablette tactile, ces Soldes devraient également vous permettre de trouver votre bonheur. Cette année, on retrouve des belles promotions chez Apple avec le célèbre iPad ou encore chez Microsoft avec la gamme Surface dont le prix est en chute libre. Pour les adeptes des usages nomades, c'est le parfait moment pour craquer sur l'un de ces modèles. Pour ceux qui veulent acquérir une tablette à moindre coût, les modèles Huawei Mediapad sont un excellent compromis face aux cadors du marché.Pour cette 3ème démarque, les gamers ne seront pas en reste avec de multiples promotions sur les consoles Nintendo Switch, PS4 et Xbox, avec de vraies bonnes affaires sur les jeux et les accessoires en tous genres pour protéger votre console et la personnaliser.Enfin, pour ceux qui souhaitent acquérir un casque bluetooth à prix choc pour profiter de leur playlist préférée, vous pourrez bénéficier de réductions importantes notamment sur les Apple Airpods et le bien connu Bose Quiet Confort 35 II et son système de réduction de bruit ultra performant.Qu'il s'agisse de smartphones, de PC portables, de smart TV ou encore d'aspirateurs robots, cette 3ème démarque des Soldes d'hiver s'annonce riche en bons plans, qu'il faudra surveiller de près pour ne pas rater la bonne affaire.Depuis le début des Soldes, les e-commerçants jouent des coudes pour proposer les meilleurs prix sur un grand nombre de produits high-tech. Avec ses prix très compétitifs et son catalogue de références gigantesque, Amazon est bien évidemment l'un des sites de vente en ligne à surveiller de très près. Comme au Black Friday ou encore à Noël, le géant américain réussit à proposer des prix très bas sur l'ensemble des catégories liées aux produits high-tech. Il se distingue notamment sur les SSD interne et externe, les périphériques gaming avec la marque Logitech ou encore les aspirateurs robot comme le célèbre iRobot Roomba.En bon challenger, Cdiscount est également un site e-commerce incontournable durant ces temps forts de shopping en ligne. Avec un panier moyen plus élevé, le site bordelais se démarque de ses concurrents sur les smartphones, les smart TV et les consoles de jeux. Pour vous faciliter la vie, nous vous partagerons durant toute la semaine les vrais bons plans sur ces différents types de produits.Si Amazon et Cdiscount ont pris la tête de la course aux prix, le groupe Fnac-Darty fait aussi beaucoup parler de lui avec de belles promotions sur l'électroménager, la photographie, les smart TV et les produits culturels. Avec leurs multiples codes promo et remises sur panier, Fnac et Darty sont de très sérieux prétendants au poste de challenger d'Amazon à ne surtout pas oublier durant ces Soldes d'hiver.Bien entendu, d'autres sites de vente en ligne proposeront des bons plans sur ces produits high-tech. On pense notamment à Rakuten, Rue du Commerce, Ebay ou bien Boulanger qui multiplient aussi les prix très compétitifs sur des produits recherchés.Plus les semaines défilent plus les promotions sur les produits recherchés sont intéressantes. S'il s'agit d'une bonne nouvelle pour les consommateurs, cela implique d'être d'autant plus réactif pour ne pas voir une bonne affaire vous passer sous le nez. Les ventes flash et les promotions jusqu'à 80% sont très attendues et bien souvent la rupture de stock ne se fait pas attendre. Ainsi, il n'est pas rare de voir un bon plan disparaître seulement quelques minutes après avoir été mis en ligne.Pour ne pas se faire piéger, il est capital d'être réactif et de ne pas hésiter trop longtemps. Pour éviter toutes mauvaises surprises, nous ne pouvons que vous conseiller de rester connecté sur Clubic.com . Nous vous partageons en direct le top des deals en cours avec les meilleurs prix mis à jour en temps réel, tout au long de la journée. Nos chasseurs de bons plans scannent les linéaires numériques des sites de vente en ligne pour vous dénicher les meilleures promotions en cours.Vous pourrez retrouver l'ensemble des bons plans du jour sur notre page bons plans spécial "Soldes d'hiver 2020" qui référence en direct les dernières offres sorties avec le meilleur prix.Enfin, n'hésitez pas à suivre le compte Twitter Clubic Bons Plans pour suivre tout au long de la journée les meilleures offres, quelque soit le produit que vous recherchez !