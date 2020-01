Soldes 2ème démarque : le top des deals chez Amazon et Cdiscount

Soldes d'hiver : toutes les promotions et réductions de la 2ème démarque en direct !

Mise à jour des bons plans Soldes d'hiver : jeudi 16 janvier à 06h43

Soldes 2ème démarque : nos coups de coeur sur les meilleures promotions !

🔥 Deuxième démarque !

Voir tous les bons plans Voir tous les bons plans Amazon pour les Soldes d'hiver

Toutes les promos et réductions de la 2ème démarque chez Cdiscount

🔥 Deuxième démarque !

Voir tous les bons plans Voir tous les bons plans Cdiscount pour les Soldes d'hiver

Les meilleures promotions sur les produits Apple

Les meilleures promotions sur les Smartphones

Les meilleures promotions sur les Tablettes

Les meilleures promotions sur les PC

Les meilleures promotions sur les Casques, écouteurs et enceintes

Les meilleures promotions sur les SSD et stockage

Les meilleures promotions sur les Consoles & jeux vidéo

Les meilleures promotions sur les Smart TV et vidéoprojecteurs

Les meilleures promotions sur les Périphériques PC / Gaming

Les meilleures promotions sur les Composants PC

Les meilleures promotions pour la Maison connectée

Les meilleures promotions sur les Appareils photos et caméras

Les meilleures promotions sur les Aspirateurs robots

Les meilleures promotions sur les Forfaits mobiles 4G

Les meilleures promotions sur les Antivirus et les VPN

🔥 Deuxième démarque !

Voir tous les Voir tous les bons plans des Soldes d'hiver sur Clubic

Soldes d'hiver 2ème démarque : quels sont les produits en promotion ?

Des promotions sur les meilleurs produits high-tech chez Amazon, Cdiscount, Fnac/Darty et Rakuten

Une maison plus connectée grâce aux Soldes 2020

Soldes 2020 : nos bons conseils pour ne pas rater les bonnes affaires

🔥 Deuxième démarque !

Voir tous les Voir tous les bons plans des Soldes d'hiver sur Clubic

Une nouvelle journée de Soldes commence pour cette 2ème démarque. Comme chaque jour, nous vous avons concocté une sélection des meilleures bonnes affaires chez les e-commerçants en France. Retrouvez les meilleurs bons plans et les derniers articles soldés sur les marques les plus recherchées comme Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Sony,Bose, Nintendo, Xbox...Retrouvez tous les bons plans des Soldes chez tous les e-commerçants :Un nouveau smartphone, une nouvelle TV ou encore un nouveau PC portable. On le sait, vous en rêvez depuis des mois, mais ce type de produits est aussi bien souvent très onéreux. Il faut souvent réfléchir à deux fois avant de s'offrir ce si bel appareil qui pourra rendre service tout au long de la journée.Mais avec les Soldes 2020, ce problème n'existe plus. Les différents marchands en ligne se mettent littéralement en quatre pour faire fondre les prix comme neige au soleil sur les différentes gammes de produits high tech disponibles. Cdiscount et Amazon, les deux vendeurs en ligne les plus importants de l'Hexagone, sont parmi les premiers à proposer de très importantes réductions sur une large gamme d'appareils. Pour cette deuxième démarque, nous n'avons pas perdu nos habitudes et nous vous proposons ci-dessous une sélection des meilleures promotions disponibles sur ces deux plateformes pour que vous soyez les premiers à en bénéficier.Parmi les produits phares, on retrouve notamment les smartphones stars Apple avec l'iPhone 8, l'iPhone X ainsi que Samsung avec les célèbres Samsung S9 et S10. Pour les budgets plus serrés, vous bénéficiez également de promotions sur les smartphones Xiaomi comme le Redmi Note 8 ou Mi 9T. Principal concurrent de Xiaomi, la marque Realme est également à surveiller avec son Realme 5 Pro. Enfin, les marques Huawei, Honor et OnePlus sont bien entendu également de la partie.Au rayon des ordinateurs portables, on retrouve des promotions chez les plus grandes marques comme Apple (Macbook), Asus (Zenbook et Vivobook) ou encore HP Omen.Les amoureux de musiques ne sont pas en reste avec de belles promotions et réductions sur les casques et écouteurs les plus prisés comme les Apple Airpods Pro ou l'excellent Bose Quiet Confort II.Enfin, côté divertissement et jeux vidéo, les principaux acteurs jouent eux aussi le jeu des bons plans avec de bonnes affaires sur la Nintendo Switch, la PS4 ou encore la Xbox de Microsoft.Les Soldes 2020 sont tout d'abord l'occasion de changer de smartphone. Votre appareil a peut-être plusieurs années, sa batterie commence doucement, mais surement à rendre l'âme ou encore sa fluidité n'est plus ce qu'elle était dans les différents menus et applications. Bref, en un mot comme en 100, il vous fait absolument changer de mobile...mais ce n'est jamais le bon moment. Les smartphones sont de plus en plus chers et un tel budget serait surement plus utile à la famille pour une semaine de vacances ou acheter des vêtements pour les petits.Avec les Soldes 2020 vous pouvez enfin remplacer votre vieux modèle par un smartphone haut de gamme, performant et rapide sans culpabiliser. Toutes les marques sont présentes, que ce soit Apple, Samsung ou encore Huawei ou Xiaomi et proposent d'importants rabais sur une large frange de leur gamme de smartphones. Vous découvrirez en même temps les dernières innovations en matière de téléphonie et de photographie sur mobile, avec l'ajout de nombreux capteurs et de modes pour décupler l'usage de son appareil.Les Soldes 2020 vous permettent également de mettre la main sur un nouvel ordinateur portable. Là encore, ces appareils sont souvent onéreux, mais comme toute machine, il faut parfois la remplacer pour travailler plus efficacement, sans ressentir de latences ou de bugs désagréables au fil du temps.Avec les offres Amazon et Cdiscount, vous pouvez faire l'acquisition d'une nouvelle machine sans dépenser trop. Les constructeurs ont revu au fil des années leurs machines en améliorant la qualité des écrans intégrés, mais aussi en revoyant les designs, toujours plus fins et luxueux, et les composants à l'intérieur de la machine.Les Soldes 2020 seront également l'occasion de renouveler votre matériel audio. Les écouteurs par défaut de votre smartphone sont surement très pratiques à l'usage, mais ne rendent certainement pas justice à vos albums et à vos sons préférés. Parmi les promotions disponibles cette semaine, vous trouverez probablement des casques à arceau signés des constructeurs les plus populaires et les plus exigeants en matière d'audio.Les Soldes 2020 sont également l'occasion de donner un soupçon d'intelligence à votre maison. De nombreux appareils sont aujourd'hui disponibles pour vous faciliter votre quotidien tout en vous apportant de nombreux services à toute heure du jour et de la nuit.On pense tout d'abord et évidemment aux enceintes connectées. Ces appareils vous permettent d'accéder à une ribambelle de services en ligne, comme la météo, les dernières actualités ou encore l'état du trafic à une heure dite. Mais l'objet est aussi capable de commander vos différents appareils reliés comme des volets connectés ou le thermostat de votre maison. D'une simple commande vocale, vous contrôlez l'intégralité de votre résidence et gagnez du temps pour vos loisirs et pour vos proches.Dans cette même catégorie d'appareils connectés, on pense également aux aspirateurs robots qui vous permettent de faire votre ménage en votre absence et de manière automatique. Ces robots sont entièrement programmables et passent absolument partout dans votre logement, jusqu'aux coins les plus inaccessibles. Ils possèdent également plusieurs modes d'aspiration selon vos besoins et parfois même un mode serpillère pour donner un coup de frais à votre maison.Cette période de Soldes est intense pour les commerçants, mais également pour les consommateurs. Durant ces quelques jours, les promotions affluent, mais les stocks eux restent limités et seuls les plus rapides pourront profiter des produits qu'ils souhaitent.Pour réussir ses Soldes 2020, il n'y a pas de secret : il faut être réactif ! En effet, grâce à nos différentes sélections thématiques, vous êtes les premiers à connaitre les bonnes affaires du moment sur tout un tas de produits high-tech de premier plan. Alors que les autres clients doivent chercher sur l'intégralité du site web pour trouver la bonne affaire, vous avez une longueur d'avance et accédez directement aux offres. Un clic de plus et votre produit est commandé.Une fois le produit repéré, ne perdez pas de temps pour passer commande. D'autres clients voudront également changer de mobile ou de casque audio et pour éviter la rupture de stock, il vous faudra rapidement valider votre panier et votre paiement. Préparez votre carte de crédit en amont, de sorte à ne pas perdre de longues minutes à la retrouver au fond de votre sac ou de votre manteau. Vous pouvez également l'enregistrer sur le site e-marchand de votre choix ou dans votre navigateur pour pré-remplir les informations le moment voulu et gagner encore quelques minutes supplémentaires.Vous savez désormais tout sur cette seconde semaine de Soldes. N'attendez plus pour faire de bonnes affaires et renouveler votre équipement high-tech sans vous ruiner.Pour ne rien manquer de ces Soldes d'hiver 2020, restez connectés sur Clubic.com . Notre page bons plans spécial "Soldes d'hiver 2020" agrège en direct les dernières offres chez Amazon, Cdiscount, la Fnac, Darty, Rakuten et bien d'autres.N'hésitez pas à suivre également le compte Twitter Clubic Bons Plans pour suivre tout au long de la journée les meilleures offres, quelque soit le produit que vous recherchez !