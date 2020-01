Forfait 4G illimité : quelles sont les meilleures promos chez RED, Free, Sosh, B&You ?

Des forfaits mobiles illimités pas chers

Depuis quelques années, les forfaits mobiles n'ont cessé de voir leur prix chuter. Désormais, pour une dizaine d'euros, les principaux opérateurs proposent des forfaits illimités avec une enveloppe de data conséquente. En cette période de Soldes, les principaux opérateurs low cost que sont RED, Free, B&You et Sosh sont bien décidés à jouer des coudes pour proposer l'offre la plus attractive.Rappelons que les différents forfaits que nous allons vous présenter sont tous sans engagement. Autrement dit, vous pourrez résilier quand bon vous semble pour aller voir ce qui se passe chez un autre opérateur, et ce, sans surcoût.Notez également que pour les opérateurs RED et B&You, le tarif initial du forfait est garanti à vie. Pas de mauvaise surprise après 12 mois d'abonnement, le prix ne doublera pas contrairement aux offres Free et Sosh.Maintenant que vous savez tout des modalités, passons aux détails de chacune des offres proposées par RED, Free, B&You et Sosh.Débutons notre sélection avec le forfait RED 60 Go à 12€/mois. Un forfait très intéressant, car il est sans engagement et surtout, garanti à vie ! Avec cette offre, vous aurez à disposition une large enveloppe de 60 Go d'internet en 4G. Au besoin, vous bénéficierez d'un maximum de quatre recharges de 1 Go (2€ par recharge) par mois.Vous aurez également droit aux fameux appels illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS et les MMS seront illimités vers l'Hexagone dans la limite de 200 destinataires par mois. Pour ce qui est de l'étranger, les appels et les SMS/MMS resteront illimités depuis l'Union Européenne et les DOM. 8 Go d'internet seront utilisables au sein de ces destinations. Point fort de ce forfait 4G, vous pourrez le personnaliser en fonction de vos besoins en optant par exemple pour 100 Go de datas et/ou plus d'options depuis l'étranger.Continuons notre sélection des meilleures offres sur les forfaits mobiles avec l'offre Free 60Go à 9,99€/mois. Notez bien que le prix passera à 19,99€ par mois au bout d'un an.Pour ce tarif, Free vous propose pas moins de 60GO d'internet mobile par mois. Les appels illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM sont également de la partie. Les SMS sont aussi illimités vers ces zones et les MMS uniquement vers la métropole. Si vous voyagez en Europe ou dans les DOM, les appels et SMS/MMS restent illimités depuis ces pays.Passons maintenant à l'offre sur le forfait B&You 50 Go accessibles à 11,99€/mois. Il s'agit du second forfait dont le prix n'augmentera pas après 12 mois d'abonnement.Ainsi pour 11,99€/mois, B&You vous propose les appels et les SMS sont illimités en France métropolitaine vers l'ensemble du territoire français, DOM compris. Du côté des MMS, vous devrez vous contenter de l'illimité uniquement vers l'Hexagone. Enfin pour vos déplacements en Europe et dans les DOM, vous aurez droit aux appels et SMS/MMS illimités vers ces destinations ainsi que la France métropolitaine. Une enveloppe de 50 Go d'internet mobile est également à votre disposition dans l'Hexagone et 6 Go sont utilisables à l'étranger.Terminons cette sélection avec le forfait mobile Sosh 20 Go à 11,99€/mois. Précisons que le tarif mensuel sera de 19,99€ après un an d'abonnement.Ce forfait Sosh vous permet de bénéficier des appels et SMS/MMS illimités en France. Pour ce qui est d'internet, 20 Go seront crédités sur votre compte mensuellement. Depuis la France métropolitaine, vous pouvez également appeler en illimité vers les mobiles et fixes d'Amérique du Nord (Canada/USA). Les appels vers les fixes et les SMS depuis un mobile sont eux aussi illimités vers l'Europe, la Suisse, Andorre et les DOM. Enfin, si vous vous rendez dans une des quatre destinations mentionnées précédemment, les appels et les SMS/MMS resteront illimités vers ces pays ainsi que la France métropolitaine.Vous savez tout au sujet des forfaits mobiles en promotion durant les soldes d'hiver. À vous de faire votre choix !