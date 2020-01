Soldes 2ème démarque: le Xiaomi Redmi Note 7 à moins de 150€ chez Darty

Un superbe objet qui tient solidement en main

Un appareil photo complet pour immortaliser tous vos bons moments

Parmi les constructeurs de smartphones les plus populaires du moment, Xiaomi se place en très bonne position. Le fabricant chinois a conquis une partie du globe avec des appareils à la fois beaux, très performants et surtout très abordables.Le Redmi Note 7 est l'un des fers de lance de cette gamme de smartphones. L'appareil arbore un très bel écran FHD+ de 6,3 pouces, avec une caméra frontale en forme de goutte qui permet d'éliminer les bordures et de profiter d'une large surface d'affichage. Le dos est en verre 2.5D, c'est à dire qu'il est légèrement courbé pour que le téléphone tienne parfaitement dans la main.Le vrai focus opéré par la marque sur ce Redmi Note 7 est sur la partie photo. Xiaomi a placé un module double-capteur avec une caméra de 48 mégapixels et un autre capteur de 5 mégapixels. Les deux objectifs sont associés à une intelligence artificielle qui permet de prendre plusieurs images en même temps dans différentes conditions de luminosité afin de corriger les éventuels défauts et de donner un éclat sans précédent à vos images en moins d'une seconde. Ces technologies permettent également de repérer les visages pour des portraits parfaits, même si vous bougez légèrement la main.Enfin l'appareil intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 660 jusqu'à 2,2 GHz associé à 4 Go de RAM pour une fluidité dans vos applications et dans vos jeux 3D du moment. La batterie de 4 000 mAh vous offre une journée complète d'autonomie et le mode Quick Charge permet une recharge ultra-rapide pour ne jamais manquer de batterie même si vous devez partir à l'improviste.Ce téléphone de très belle facture s'adresse au grand public et pour les Soldes d'hiver 2020, Darty fait chuter le prix du Redmi Note 7 à seulement 144,50€ au lieu de 280€ en temps normal. C'est le moment de craquer et de vous laisser séduire par ce smartphone pensé pour vous accompagner durant des mois dans votre vie quotidienne.