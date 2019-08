🔥 Bon plan Amazon : Pack imprimante photo portable HP Sprocket Plus à 99€ au lieu de 182€

Le plaisir des photos papiers

Bien équipé avec le pack HP Sprocket Plus

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesLes photos numériques ont révolutionné notre manière de prendre des clichés et c'est tant mieux. L'avantage, c'est qu'on peut en conserver des quantités sans qu'elles ne viennent s'entasser dans nos tiroirs. On peut ainsi choisir d'imprimer que les plus belles images. Car, quel plaisir que d'avoir entre les mains nos photographies préférées, de les encadrer ou simplement de les partager avec nos proches. L'est idéale pour matérialiser ces fichiers en souvenirs papiers de bonne qualité. Portable, elle est à peine plus grande q'un smartphone et tire des photos de 5,8 x 8,6 cm. Elle se connecte en bluetooth en quelques instants depuis votre appareil Android ou votre iPhone.En ouvrant votre colis vous aurez en votre possession l'imprimante HP Sprocket Plus de couleur noire au design doux et moderne, son câble de chargement, 10 feuilles ZINK + 1 autre pack de 20 feuilles ZINK et une housse grise pour ranger votre mini-imprimante et la garder bien protégée. Cette imprimante portative est également économique car elle bénéficie de l'impression thermique sans encre HP ZINK. Grâce à l'application HP Sprocket, vous pourrez retoucher et personnaliser vos photos avant de les imprimer. Ce pack est vraiment idéal pour les vacances, vous pourrez accompagner vos cartes postales de magnifiques clichés avant de les envoyer à tous vos amis et à votre famille.Ce pack ultra moderne aujourd'hui soldé à 45% est en tête des ventes du rayon imprimante photo sur Amazon, et au vu de la qualité de son impression, ce n'est sûrement pas près de changer.