🔥 Soldes Xiaomi : Aspirateur balai Roidmi F8 à 209,99€ au lieu de 299,99€

Les promos de Xiaomi

À lire aussi : Aspirateur robot, notre comparatif

Un aspirateur qui a tout ce qui faut

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour les90 euros, c'est la somme que vous économisez en achetant en ce moment l'aspirateur Roidmi F8. Un joli prix pour cet aspirateur balai moderne et design de couleur blanche. Si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier d'un paiement en 4 fois sur Cdiscount, en réglant d'abord 53,70 euros puis 53 euros tout rond pendant trois mois.Ne vous fiez pas uniquement à son élégance et à sa morphologie longiligne, l'aspirateur de chez Xiaomi sait se montrer véritablement performant lorsqu'il s'agit de traquer la poussière et les poils de vos animaux de compagnie. Sa batterie de 2500 mAh lui procure une autonomie de 50 à 60 minutes pour un temps de charge de seulement 2,5 heures. Son système tourbillonnant à conduits multiples offre une puissance d'aspiration tout à fait satisfaisante pour un volume d'air de 1100 L / min. Sa lampe LED inductive permet d'apercevoir la poussière dans les coins les plus sombres de votre intérieur. Sa technologie Faible bruit vous permet de passer l'aspirateur à tout moment sans déranger votre famille.Pratique et discret, cet aspirateur balai de chez Xiaomi vous simplifiera la vie. Il est idéal pour un ménage rapide et efficace au quotidien.