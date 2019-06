🔥 Soldes 2019 : Dyson V8 Motorhead aspirateur balai sans fil à 349,00€ au lieu de 429,99€

Un des meilleurs aspirateurs signé Dyson

Contenu du pack

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesLede la marqueaffiche vraiment des caractéristiques intéressantes. Qu'il s'agisse d'aspirer des toiles d'araignées ou de la poussière sur des abat-jours, sa conception légère et concentrée autour du poignet permet un nettoyage aisé en hauteur. Il passe rapidement et facilement du mode balai au mode aspirateur à main.Son poids de 2,63 kg le rend très facile à manier et la capacité de son bac est de 0,54 L. Pour ce qui est de sa puissance, elle est de 115 watts et son autonomie peut atteindre les 40 minutes.L'aspirateur n'est pas seul dans le pack puisque plusieurs outils l'accompagnent afin de vous aider pour le nettoyage de votre foyer. Une buse de suction est fournie, ainsi qu'une buse de combinaison, une tête de nettoyage à rouleaux doux et une tête de nettoyage à entrainement direct. La garantie est valable pour une durée de deux ans et le retrait est gratuit en point relais.