Le Google Pixel 6 passe sous la barre des 500€ !

Lorsqu'on parle du Google Pixel 6, il faut obligatoirement commencer par son très bel écran AMOLED de 6,4 pouces avec sa définition de 2340 x 1080 pixels pour un taux de rafraichissement à 90 Hz. Une dalle vraiment agréable à regarder à laquelle il faut ajouter des performances retentissantes assurées par le processeur Google Tensor. Il est accompagné par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. La compatibilité 5G est de mise et les jeux gourmands en ressources tourneront sans aucune difficulté.

Autre point positif majeur, le Pixel 6 fait preuve d'un talent époustouflant en photo. Il peut ainsi capturer des vidéos mais aussi des clichés jusqu'en 4K à 60 FPS. Autant dire que de jour comme de nuit, vos souvenirs resteront intacts. Le mobile ne déçoit pas non plus sur son autonomie qui peut grimper jusqu'à une journée et demie sans broncher. Bref, c'est tout bonnement excellent !