Le Samsung Galaxy Z Flip 3 revient avec une offre incroyable

Avec le Galaxy Z Flip 3, Samsung revoit sa copie en ce qui concerne les smartphones pliables. Mieux pensé et plus ergonomique que la génération précédente, le Z Flip 3 est actuellement ce qui se fait de mieux en la matière sur le marché. Et si son prix de vente de base pouvait sembler prohibitif, l'offre du jour change la donne.

En effet, sur Rakuten un vendeur très sérieux (une note de 4,7/5 pour plus de 5000 ventes) vous propose de l'acquérir pour 600€ tout rond. C'est un prix plus que rabaissé compte tenu du modèle de smartphone. Et en plus vous pouvez cumuler 30€ sur votre compte Club R. Sa création est gratuite et les sommes accumulées peuvent être déduites lors d'un prochain achat.