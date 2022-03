Samsung Galaxy S21+, S21 Ultra, Z Flip 3 et Note 10 à prix choc ce mercredi !

Un smartphone pliant est loin d'être gagdet, c'est un bijou d'innovation qui est proposé par Samsung avec le Galaxy Z Flip 3. Et en plus, Rakuten vous permet de l'obtenir à près de 400€ de moins que son tarif de lancement, ce qui vous donne donc un prix final de 608€ ! Les membres du Club R sont gâtés et récupèrent, au passage, jusqu'à 126,20€ sous forme de bons d'achat chez Rakuten.

Et le Samsung Galaxy Z Flip 3 ne laisse personne de marbre car il a la caractéristique de disposer d'un double écran interne. Le premier possède une définition de 2640 x 1080 (Full HD+) et un taux de rafraichissement de 120 Hz, tandis que le second dispose d'une définition de 260 x 512 et un taux de rafraichissement de 60 Hz.