L'excellent Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256 Go a un prix jamais vu !

En matière de caractéristiques techniques l'appareil est vraiment impressionnant. Il possède un magnifique écran AMOLED 2X de 6,8 pouces (20:9) affichant une définition de 3200 x 1400 pixels et couvrant environ 89% de la surface avant du téléphone.

La batterie de 5000 mAh alimente un processeur Exynos 2100, qui sera capable de répondre à tous vos besoins. Du gaming au multitasking, le processeur accompagné de 12 Go de RAM ne vous laissera pas tomber.



Compatible 5G, le téléphone est capable de filmer en 4K 60ips et même 8K 24ips avec ses 4 objectifs (grand angle, ultra grand angle et deux téléobjectifs). Très pratique, il propose le déverrouillage par empreinte sous l'écran et la reconnaissance faciale… Bref c'est un modèle très complet et vraiment polyvalent.