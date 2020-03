Le smartphone Xiaomi Redmi Note 7 de retour à moins de 150€ ! 🔥

Pourquoi Clubic recommande le Xiaomi Redmi Note 7 ?

Une vraie impression de solidité

Écran très bien défini et lumineux...

Un rapport performances / autonomie imbattable

Batterie tout bonnement increvable

Un rapport qualité-prix imbattable

Une autonomie monstrueuse

Le smartphone d'entrée de gamme qui a eu un succès fou en 2019 revient sur le devant de la scène avec une jolie promotion. Vous retrouverez donc, dès aujourd'hui, le toujours très populaire Xiaomi Redmi Note 7 à seulement 149,99 € sur le site marchand Rakuten. En plus de cette remise de -45 %, le e-commerçant vous offre un bon d'achat d'une valeur de 22,50 € à dépenser dès votre prochaine commande sur le site.En plus de ces avantages, vous aurez le plaisir de recevoir votre commande sans avoir à régler de frais de port, puisque la livraison vous sera offerte. Le colis mettra alors entre une semaine et 10 jours pour atterrir dans votre boite aux lettres.Le Xiaomi Redmi Note 7 est un smartphone qui offre un rapport qualité-prix parmi les plus intéressants du marché. Regardons donc, sans plus tarder, les principales caractéristiques qui constituent sa fiche technique. Le Redmi Note 7 est équipé d'un joli écran LCD IPS de 6,3 pouces d'une définition de 2340 x 1080 pixels (409 ppi). Il est animé par un processeur Snapdragon 660 et affiche une mémoire vive de 4 Go.Côté espace de stockage, le smartphone offre une capacité de 64 Go. Sa gigantesque batterie de 4 000 mAh lui permet de vous offrir une excellente autonomie. Ses objectifs arrière de 48 mégapixels + 5 mégapixels et son capteur avant de 13 mégapixels sont des atouts non négligeables qui vous offriront une agréable utilisation de jour.Pour profiter du Xiaomi Redmi Note 7 à moins de 150 € et recevoir plus de 20 € en cadeau, c'est chez Rakuten que ça se passe !