Soldes Rakuten 2020 : Smartphone Huawei P20 Lite à 144,99€ + 8€ offerts au lieu de 179€

Le P20 Lite de Huawei à prix réduit

Un mobile mis à jour

Le bon plan consiste en une baisse du prix direct : le smartphone est affiché à 159,99 euros au lieu de 179,99 euros sur Rakuten. Un tarif qui peut encore être réduit avec l'application du code promo RAKUTEN15, à valider lors du paiement. Le smartphone passe alors à 144,99 euros. Et ce n'est pas tout puisque vous obtenez également un bon d'achat Club R d'une valeur de 8 euros à faire valoir sur une prochaine commande. La livraison est gratuite. La configuration du mobile est la suivante : 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage (extensible jusqu'à 256 Go via carte microSD).Sorti sous Android 8.0 Oreo avec surcouche maison EMUI, l'appareil n'a pas été abandonné par Huawei, qui a continué d'effectuer un suivi logiciel. Une mise à jour vers EMUI 9.0 (Android Pie) est ainsi disponible. Côté hardware, on retrouve un SoC Kirin 659 pour les performances, alors que l'autonomie est confiée à une batterie de 3000 mAh compatible recharge rapide 18W.Le P20 Lite est équipé d'un écran de 5,84 pouces avec définition FHD+ 1080p, ratio 19:9 et une encoche qui loge le capteur photo frontal de 16 MP et ouverture f/2.0. Au dos, c'est un double capteur photo qui est proposé, composé d'un module principal de 16 MP et f/2.2 ainsi que d'un capteur de profondeur de 2 MP. Le lecteur d'empreintes est situé à l'arrière.Vous n'est pas persuadé que ce smartphone est fait pour vous ? Alors vous trouverez peut-être votre bonheur dans notre comparatif des meilleurs mobiles à moins de 200 euros