Soldes Rakuten : Clubic vous propose la GoPro Hero 8 Black à 289,99€ + 30€ offert

La GoPro Hero 8 à 289€

Un appareil complet et modulable

Leader de l'image dynamique, les GoPro sont des appareils ultra résistants qui vous accompagnent partout pour capturer les meilleurs moments. GoPro garantit une qualité exceptionnelle avec sa capture d'images Full HD 4k. Ce niveau de précision est garanti même dans les mouvements les plus extrêmes, grâce au stabilisateur HyperSmooth 2.0 qui réduit la saccades des images en vidéo. Les technologies SuperPhoto et l'amélioration du HDR permettent des photos plus précises qui capturent les moindres détails. La GoPro s'accompagne d'une carte micro SD de 32Go!L'avantage majeur de la GoPro Hero 8 est probablement ses accessoires. Trois accessoires sont disponibles: le Media, l'Eclairage et l'Affichage. Le module Média est essentiel pour fixer d'autres périphériques, L'Affichage est un écran rabattable pour suivre le rendu d'images en direct, et l'Eclairage agit comme une torche pour éclairer à 100m maximum. D'autres fonctionnalités sont embarquées dans la GoPro Hero 8, comme son logiciel de montage Quick instantané depuis la GoPro. L'appareil a aussi trois modes d'objectifs différents qui permettent d'adapter la prise de vue à chaque contexte. Bref, la GoPro Hero 8 présente une foule d'avantages, et est à prix réduit en ce moment sur Rakuten!Les soldes viennent seulement de commencer sur Rakuten mais profitez-en au plus vite pour obtenir les meilleurs produits. La livraison est gratuite, et il est possible de payer en plusieurs fois.