Le OnePlus 7T 256 Go passe sous la barre des 500 euros !

Le OnePlus 7T est moins cher chez Rakuten

Un écran super fluide

Normalement affiché au prix de 549,99 euros, le OnePlus 7T avec 256 Go d'espace de stockage, Double SIM et coloris Bleu Glacier, est vendu 495,99 euros par un revendeur sur le site Rakuten. Et en plus vous pouvez aussi obtenir 24,80 € en bon d'achat Club R. Le vendeur promet une livraison entre 6 et 12 jours.Le OnePlus 7T reprend la nouvelle fonctionnalité la plus intéressante qu'on retrouvait sur le OnePlus 7 Pro : un écran avec taux de rafraîchissement 90 Hz pour une navigation incroyablement fluide et confortable. La différence se fait vraiment ressentir et il s'agit d'une caractéristique encore peu présente sur les haut de gamme d'aujourd'hui. La dalle OLED de 6,55 pouces et format 20:9 affiche une définition FHD+ et offre une compatibilité HDR10+.Le mobile bénéficie également d'un SoC Snapdragon 855+ gravé en 7nm pour des performances canon, couplé à 8 Go de RAM. Sa batterie de 3800 mAh avec recharge Warp Charge 30T permet de passer de 0 à 70% en seulement 30 minutes et de bénéficier d'une autonomie suffisante pour passer la journée. Le smartphone profite bien entendu de la dernière version d'OxygenOS basée sur Android 10. Le lecteur d'empreintes est positionné sous l'écran.Côté photo, on a droit à un triple capteur à l'arrière avec module principal Sony IMX586 48 MP (f/1.6), téléobjectif 12 MP (f/2.2) et capteur ultra grand-angle 16 MP (f/2.2). A noter la présence du mode Nightscape pour prendre des clichés lisibles même dans des conditions de basse luminosité. Pour les selfies, c'est une caméra frontale Sony IMX471 de 16 MP avec ouverture f/2.0 qui est intégrée.Alors, tenté par cette offre ? Si vous avez des doutes quant au fait que ce soit le bon smartphone pour vous, n'hésitez pas à consulter notre test du OnePlus 7T pour avoir plus d'informations et notre ressenti sur le produit.