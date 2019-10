🔥 Smartphone OnePlus 7 256Go à seulement 390,99€ chez Rakuten

Un bon plan Oneplus chez Rakuten

Oneplus 7 : le nec Plus ultra

Décidément, nous ne quittons plus Rakuten cette semaine. Vous savez ce que ça veut dire ? Et bien oui, grâce au Club Rakuten, vous aurez droit à une belle remise de 78,20€ sur votre prochaine commande une fois l'achat du OnePlus 7 effectué, si et seulement si vous êtes membre du Club R. Notez bien que cette offre se termine ce soir à 23h59 !Continuons avec les bonnes nouvelles puisque la livraison à domicile est gratuite. Comptez tout de même entre 8 et 12 jours ouvrables pour recevoir votre colis. Enfin, la garantie est valable pour une durée de deux ans. À présent, passons aux caractéristiques techniques de la bête.Le OnePlus 7 profite d'un écran Amoled 6.41 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur, un processeur Qualcomm Snapdragon 855 répond présent ainsi que 6 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. Ses performances sont donc optimales aussi bien durant la navigation sur les applications que sur un jeu gourmand en ressources. De plus, ce modèle est extrêmement robuste grâce à sa construction parfaite. Cependant, il est important de préciser que le mobile de la marque chinoise n'est pas étanche.Pour la partie réservée aux photos, deux modules 48 mégapixels + 5 mégapixels assurent le job. Ils permettent d'enregistrer des vidéos en 4K. À l'avant, c'est un capteur 16 mégapixels qui est de la partie pour vos selfies. Autre point important, l'autonomie de la batterie 3700 mAh. Cette dernière permettra au smartphone de tenir pendant une journée et demi lors d'une utilisation classique. C'est vraiment correct pour un tel modèle.Ce OnePlus 7 est toujours une référence dans le domaine des smartphones abordables. Il est à la fois puissant, agréable à utiliser et son autonomie est extrêmement solide. Notons aussi la qualité excellente de ses photos. Bref, n'hésitez pas à vous lancer si vous êtes à la recherche d'un mobile cochant toutes ces cases avec brio.