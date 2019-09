🔥 Oneplus 7 GM1900 8Go/256Go à 389€

Le Oneplus 7 à moins de 400€ chez Rakuten

Un smartphone bien équipé

Le Oneplus 7 GM1900 8Go/256Go dans sa version gris miroir est donc largement passé sous la barre des 400€ aujourd'hui sur Rakuten , et quelque chose nous dit que ce n'est pas pour déplaire aux amateurs de la marque chinoise. D'autant qu'en passant commande, vous vous verrez offrir la très jolie somme de 39€, soit 10% du montant de votre achat. Cette somme est à dépenser sur le produit de votre choix, et cela, dès votre prochain achat sur le site de Rakuten.En plus de ce petit cadeau qui fait toujours plaisir, Rakuten offre les frais de port et vous garantit une livraison suivie et sécurisée. Votre précieux smartphone vous sera en effet uniquement remis contre signature. Il faudra cependant faire preuve d'un peu de patience avant de pouvoir découvrir votre nouveau smartphone, car la livraison prend au moins huit jours ouvrables.Jetons à présent un œil aux caractéristiques du Oneplus 7 GM1900. Le smartphone possède donc une excellente mémoire car, comme nous l'indiquions plus haut, sa RAM est de 8 Go et sa mémoire interne va jusqu'à 256 Go. De quoi stocker un bien grand nombre de données ! L'appareil un maxi modèle puisque son joli écran OLED atteint les 6,67 pouces. Il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855-Octa Core et bénéficie d'une très bonne autonomie. La batterie fait ainsi pas moins de 4 000 mAh et dispose en prime de la charge rapide 3.0. Le smartphone a également de bons résultats côté photo puisqu'il dispose d'une triple caméra arrière qui compte 48 mégapixels. L'appareil de Oneplus reste sous garantie pendant 2 ans.Le Oneplus 7 GM1900 est donc un smartphone robuste et très convaincant qui est doté d'une excellente mémoire.