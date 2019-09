🔥 Honor View 20 : où l'acheter au meilleur prix ?

Le Honor qui fait honneur à la technologie

Sorti cette année, lea fait parler de lui avec son look original et dynamique, et avec cette fameuse particularité d'écran percé. Grâce à cette caractéristique, la surface couverte par l'écran atteint quasiment les 92%, ce qui assure aux consommateurs de vidéos et aux fans de jeux, un confort visuel remarquable. L'écran est un LCD IPS d'une bonne qualité, qui affiche une résolution de 2130 x 1080 pixels en Full HD+ (398 ppi).Au niveau performance, le View 20 d'Honor embarque le processeur Kirin 980 à 2.36 GHz qui offre une rapidité et une fluidité exceptionnelle. Pour ne pas perdre en vivacité, il possède 8 cœurs et une RAM de 6 Go. Côté stockage interne, le smartphone propose une capacité de 128 Go. La caméra de 48 mégapixels vous permettra de prendre de sublimes photographies, même lorsque la luminosité n'est pas au rendez-vous.Sans vous faire attendre plus longtemps, on vous révèle où acheter leau meilleur prix : c'est Rakuten qui emporte le titre de l'offre la plus intéressante. Le smartphone est en effet disponible à seulement 329,99€ sur le site. Grâce à cet achat, vous bénéficierez en plus d'une belle remise de 16,50€ à utiliser sur votre prochaine commande Rakuten. Si vous le souhaitez, vous pouvez payer en plusieurs fois, en 4 ou même en 10 fois, moyennant quelques frais supplémentaires. La livraison est totalement gratuite et s'effectue entre 3 et 5 jours ouvrés. Pour plus de sécurité, vous recevrez votre colis contre signature.Offrez-vous le smartphone de vos rêves au meilleur prix ! Rendez-vous donc sur Rakuten pour commander le Honor View 20, compagnon idéal des gamers comme des amateurs de belles photos.