🔥Bon plan Rakuten : Samsung Galaxy S10+ à 660€ au lieu de 999€

Le Samsung Galaxy S10+ en promotion sur Rakuten

Un appareil photo performant

La gammea été présentée avec trois appareils de tailles différentes. Leest le plus grand des trois, avec un écran d 6,4 pouces. Pour ce modèle, tout a été fait pour maximiser l'espace de l'écran: le capteur d'empreintes est donc intégré en bas, et les bordures latérales ont été supprimées pour laisse à la place un écran recourbé sur les cotés. En résolution Full HD, l'écran bénéficie d'un verre Gorilla 6 connus pour être plus résistants aux rayures.Outre ses caractéristiques esthétiques, le Samsung Galaxy S10+ offre des performances très correctes : sa batterie 4000mAh vous assure une utilisation de plus d'une journée sans avoir besoin de le recharger. Il présente une mémoire vive de 8Go et un espace de stockage de 128Go. Le Galaxy S10+ est aussi équipé d'une intelligence artificielle - Bixby Routines - qui analyse votre utilisation pour optimiser votre utilisation.Samsung a tenu à intégrer un appareil photo de bonne qualité dans ses derniers smartphones. L'appareil au dos du Galaxy S10+ a trois capteurs différents : le premier est classique, le second est un téléobjectif et le troisième est un capteur grand angle. L'appareil photo selfie à l'avant est aussi équipé de deux capteurs.Pour un appareil photo embarqué sur un smartphone, celui du Galaxy S10+ offre des cliché vraiment corrects en basse lumière grâce à une ouverture qui peut descendre à f/1,5 - f/2,4. Bien-sûr, un smartphone ne remplace jamais un appareil photo mais si vous souhaitez profiter au maximum des capacités des smartphones actuels, l'appareil photo du Galaxy S10+ ne vous décevra pas. Il est lui aussi équipé d'une intelligence artificielle pour vous assister à la prise de vue.Pour profitez de cette offre, n'oubliez d'entrer le codeau moment de valider votre commande !