Un Redmi Note 10 offert : comment profiter de cette offre chez RED ?

RED by SFR compte parmi les opérateurs phares du marché et vous concocte une très belle offre en ce 14 février, pour une Saint-Valentin décuplée ! Ainsi, ce MEGA DEAL comprend notamment un forfait mobile encore plus complet que le forfait « standard » de RED by SFR. En effet, vous obtenez tout d'abord une juteuse enveloppe mensuelle de 100 Go de données mobiles en 4G (option 5G à 5€/mois en plus) largement suffisante pour scroller vos fils d'actualité et même regarder des films en utilisant votre smartphone si le cœur vous en dit.

Plus encore, vous obtenez les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine, depuis l'Union européenne (+ Andorre et Suisse) et les DOM, de même que 15 Go de données mobiles mensuelles si vous vous trouvez dans l'UE et/ou les DOM ! Vous bénéficiez également des appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine, Amérique du Nord et DOM (hors Mayotte) et vers les fixes de 52 destinations. Une belle dimension internationale est présente dans cette offre !

Profitez également du réseau SFR Wi-Fi largement disponible dans l'Hexagone et de la possibilité de recharger de 50 Go une fois par mois, contre 10€. Les appels ne doivent pas excéder 3h en continu et vous ne devez pas dépasser plus de 200 destinataires mensuels différents.