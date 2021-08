80 Go pour 10€, RED by SFR relance son forfait mobile Big RED

Comptez également sur les appels en illimité vers les fixes et mobiles en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) pour une durée maximale en continu de 3h vers 200 destinataires différents/mois. Même nombre de destinataires pour vos SMS et MMS, tandis que les envois en illimité concernent la métropole. Et si voyagez dans l'UE comme les DOM, RED by SFR vous accompagne avec 10Go de forfait internet, ainsi que les appels, SMS et MMS en illimité vers l'Hexagone.