Un iPhone 8 offert chez RED by SFR avec le forfait mobile 100 Go ????

Vous aviez besoin d’un nouveau smartphone et vous vouliez changer d’abonnement ? Parfait, l’offre de RED by SFR tombe à pic. Vous allez pouvoir bénéficier du forfait 100 Go à seulement 15 € par mois au lieu de 20 € tout en profitant d’un nouveau smartphone. Et pas n’importe lequel, un iPhone 8 64 Go, probablement l’un des meilleurs iPhones qu’Apple a produit ces dernières années.

Bien entendu à un prix aussi bas qu’est le forfait RED 100 Go, l’iPhone 8 est un modèle reconditionné. Mais, il est classé grade A, donc dans un état très proche du neuf. Il est normalement proposé à 309 € à la vente. Il dispose de 64 Go de mémoire et il est proposé dans sa finition sobre et élégante gris sidéral. Il inclut un écran Rétina et une belle qualité photo avec ses capteurs avant et arrière.