RED by SFR : toutes les promos sur les smartphones Xiaomi et Samsung

Pour commencer, évoquons quelques modalités importantes à connaître avant de passer à la caisse. Ainsi, il est inutile de souscrire à un abonnement RED pour bénéficier des promotions qui vont suivre (même si les clients ont le droit à quelques ristournes supplémentaires).Vous pouvez donc parfaitement conserver votre forfait actuel. Sachez aussi que la livraison à domicile est gratuite et qu'elle sera effectuée entre 2 et 5 jours ouvrés. Maintenant, passons au smartphone que nous avons choisi de mettre en avant dans cet article.Vous l'avez compris, c'est le mobile de la marque chinoise qui a retenu notre attention. Pour seulement 199€, vous obtiendrez un téléphone qui tient admirablement bien la route dans tous les domaines.Ce Xiaomi Redmi Note 8T possède donc un écran 6,3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Sa configuration comprend un processeur Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Globalement, vous pourrez naviguer entre les applications et sur l'interface sans le moindre ralentissement. Pour les jeux vidéo, vous allez tout de même devoir faire des concessions sur les graphismes en 3D.Le Redmi Note 8T est également pourvu d'un capteur 48 mégapixels à l'arrière, épaulé par trois autres modules dont un de 8 mégapixels ultra grand-angle, un de 2 mégapixels pour la profondeur puis un dernier de 2 mégapixels macro. Le tout est idéal pour capturer des vidéos en 4K. À l'avant, c'est un ultime module de 13 mégapixels qui se charge des selfies. Pour ce qui est de l'autonomie, la batterie 4000 mAh avec recharge rapide jusqu'à 18 W fait parfaitement le travail. Comptez sur trois jours d'utilisation.Enfin, nous soulignerons aussi le design classique mais néanmoins réussi de ce mobile et la présence d'une prise jack 3,5 mm. Le Xiaomi Redmi Note 8T est un entrée de gamme au rapport qualité-prix imbattable. Il convient à toute la famille, alors n'hésitez pas plus longtemps.Mais le Xiaomi Redmi Note 8T n'est pas le seul modèle à illuminer votre journée. En effet, d'autres mobiles sont en promotion chez RED by SFR. Dans les lignes qui vont suivre, vous trouverez les Xiaomi Mi 9 Lite, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro et même le Samsung Galaxy A51.Chaque téléphone est proposé à un prix attractif qui fera plaisir à votre budget. Ainsi, vous aurez accès à de très bonnes alternatives si vous avez besoin de changer votre smartphone sans attendre. Il ne vous reste plus qu'à choisir parmi cette large sélection.