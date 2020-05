Forfait mobile : profitez du forfait RED by SFR 60 Go à 12 €/mois

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 60 Go?

Un forfait sans engagement

Un prix garanti à vie

Un volume de data très conséquent

Un forfait 4G illimité, sans engagement et à vie !

Les détails de l'offre RED by SFR

Les notions de « sans engagement » et « à vie » peuvent sembler contradictoires de prime abord. Mais elles renvoient en réalité à deux atouts distincts de l'offre de RED by SFR. L'opérateur vous propose ainsi un abonnement à 12 €/mois. Et c'est ce tarif qui est valable à vie : il restera stable pendant toute la durée de votre contrat, contrairement à certaines offres qui incluent le doublement du prix au bout d'un an.En revanche, vous êtes absolument libre de mettre fin à votre forfait à tout moment. Car l'offre est sans engagement : vous n'avez pas besoin d'attendre une éventuelle date anniversaire pour résilier votre contrat. Vous profitez donc d'une visibilité à long terme, tout en conservant une totale flexibilité.Que se cache-t-il derrière les 12 € par mois ? À ce tarif, vous bénéficiez tout d'abord de l'illimité sur votre téléphone, tant du point de vue des appels, des SMS que des MMS (en France métropolitaine et dans les DOM). De plus, vous avez à votre disposition une enveloppe de 60 Go de data, pour aller sur Internet en haut débit, grâce à la couverture réseau 4G de SFR.Par ailleurs, lors de vos voyages, vous pouvez continuer d'utiliser votre forfait. Les appels, SMS et MMS restent ainsi illimités depuis l'Union européenne, et vous avez accès à 8 Go de données en plus pour vos activités en ligne. Notez, de surcroît, que RED by SFR propose des formules supplémentaires comprenant davantage de data en France et/ou à l'étranger (jusqu'à 100 Go en France et 15 Go à l'international).Enfin, l'opérateur vous propose de stocker vos documents dans le cloud de SFR, via un compte vous offrant 100 Go d'espace dédié.Le forfait mobile illimité de RED by SFR, avec 60 Go de data, est actuellement disponible à seulement 12 €/mois. Mais l'offre ne tient que jusqu'au 11 mai prochain...