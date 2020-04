Forfait mobile : toutes les promos RED, Free, B&You et Sosh avant le week-end

Les meilleures offres forfait mobile du moment

4 forfaits 4G illimités en promo à ne pas rater

Forfait RED by SFR 60 Go : illimité et à vie !

Forfait Free 50 Go : le moins cher du marché

Forfait Sosh 80 Go : un maximum d'Internet mobile

Forfait B&You 80 Go : un forfait très complet

Commençons comme toujours avec quelques modalités que vous devez prendre en compte. Tout d'abord, sachez que les abonnements qui vont suivre sont sans engagement de votre part. Vous pourrez donc résilier à n'importe quel moment et sans frais supplémentaires. Parfois, le tarif mensuel augmentera au bout d'un an. Nous préciserons le forfait concerné par cette hausse dans les prochains paragraphes. Enfin, 10€ en plus vous seront forcément demandés pour recevoir une nouvelle carte SIM.Maintenant que vous connaissez les modalités, il est temps de décortiquer les forfaits en question. Ils viennent directement de RED by SFR, Free Mobile, B&You et Sosh. Entrons tout de suite dans le vif du sujet.Entrons maintenant dans le vif du sujet avec notre sélection des meilleures promotions sur les forfaits mobiles. Pour cette sélection, nous sommes allés chercher les offres du côté de chez RED by SFR, Free mobile, B&You (Bouygues) et Sosh (Orange).Voici le forfait RED by SFR 60 Go à 12€/mois. Cette offre est valable jusqu'au 27 avril prochain.Elle donne accès à une enveloppe de 60 Go d'internet en 4G tous les mois. Trois recharges de 1 Go chacune peuvent être effectuées. Les appels sont bien évidemment illimités vers les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Un appel ne peut dépasser une durée de 3 heures. Les SMS/MMS sont eux aussi illimités au sein de l'Hexagone (dans la limite de 200 destinataires par mois). Enfin, depuis l'Union Européenne et les DOM, les appels et les SMS/MMS restent illimités. De plus, 8 Go d'internet supplémentaires sont utilisables dans ces zones.Passons au forfait Free 50 Go à 9,99€/mois. Le prix passera à 19,99€ au bout d'un an.Les appels sont illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine mais aussi dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS ont droit au même traitement de faveur et les MMS sont uniquement illimités en métropole. Vous pouvez utiliser 50 Go d'internet en 4G+ tous les mois. Pour ce qui est de l'étranger, les appels et SMS/MMS sont illimités, avec 4 Go d'internet, depuis l'Europe comme les DOM. Pour finir, le réseau FreeWifi vous sera ouvert en France.Continuons avec cette offre Sosh 80 Go à 14,99€/mois. Elle est disponible jusqu'au 25 avril à 9h00.Le volume de datas s'élève à 80 Go depuis la France métropolitaine. Dans notre pays, les appels mais aussi les SMS/MMS sont illimités. Durant vos déplacements en Europe ou dans les DOM, ces éléments restent illimités. Pour internet, 8 Go seront accessibles pour ces destinations.Enfin, place au forfait B&You 80 Go à 13,99€/mois. Ce dernier est accessible jusqu'au 3 mai 2020 à 23h59.En France métropolitaine, il dispose des appels et SMS illimités vers la métropole comme les DOM. Pour les MMS, ils sont illimités seulement vers l'Hexagone. Maintenant, si vous êtes à l'étranger en Europe ou dans les DOM, tous les éléments cités ci-dessus sont illimités vers ces mêmes pays ainsi que la France métropolitaine. Une enveloppe internet de 80 Go est présente et 10 Go sont valables en dehors du territoire français.Vous savez tout. Il ne vous reste plus qu'à choisir le forfait qui répond à vos attentes. C'est à vous de jouer.