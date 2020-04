L'Apple iPhone SE déjà disponible au meilleur prix avec RED by SFR

Une belle promotion sur l'iPhone SE chez RED

Le top des promos smartphones chez RED

La semaine dernière, Apple faisait grand bruit en lançant son iPhone SE , un smartphone d'entrée de gamme affichant des performances remarquables. Équipé d'un écran Retina HD de 4,7 pouces, d'une puce A13 Bionic, ou encore d'un capteur photo de 12 mégapixels, l'appareil affiche, de surcroît, une compatibilité avec la norme Wi-Fi 6.Il ne s'agit là que de quelques-uns des atouts du nouveau modèle, dont le prix est bien inférieur à celui des autres iPhone. Et c'est d'autant plus vrai si vous le commandez chez RED by SFR. En ce moment, l'opérateur vous le propose ainsi à seulement 459 €, avec 64 Go d'espace de stockage. Si vous souhaitez davantage de mémoire, vous avez également le choix : le 128 Go est à 509 € et le 256 Go à 629 €. Vous pourrez, de plus, sélectionner votre couleur : blanc, noir ou rouge.Si toutefois le dernier flagship Apple ne vous intéresse, sachez que RED vous propose une vaste sélection de smartphones. Par exemple, en ce moment, vous pouvez obtenir des réductions intéressantes sur plusieurs modèles signés, Xiaomi, Huawei ou encore OnePlus.Voici notre sélection des meilleures offres du moment !L'iPhone SE est déjà disponible chez RED, à moins de 460 €, accompagné d'un forfait mobile illimité. Le smartphone est pour l'instant en précommande, mais les livraisons démarreront dès ce jeudi !