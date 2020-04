Forfait mobile : tout savoir sur le forfait illimité RED 60 Go

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 60 Go?

Un forfait sans engagement

Un prix garanti à vie

Un volume de data très conséquent

Forfait illimité, offre limitée

Adaptez votre abonnement à vos envies

Le forfait mobile RED vous permet premièrement de profiter d'appels, de SMS et de MMS illimités, et ce, en France métropolitaine, dans les DOM et l'Union européenne. Mais surtout, l'offre comprend une enveloppe colossale de 60 Go pour naviguer ou regarder des vidéos sur Internet. Et si ce volume de data ne s'applique qu'à la France métropolitaine, l'opérateur vous octroie également 8 Go supplémentaires, pour vos activités en ligne dans les DOM et en Europe.Vous vous posez peut-être la question : que se passe-t-il si je dépasse la limite des 60 Go ? Dans ce cas, sachez que vous pouvez acheter des recharges de données, un peu comme on pouvait naguère payer pour du crédit d'appels supplémentaire. Il vous en coûtera alors 2 € pour un rechargement de 1 Go, l'opération étant limitée à quatre occurrences.En ce moment, l'abonnement comprenant l'ensemble des avantages cités précédemment est disponible à seulement 12 €/mois, contre 15 € d'ordinaire. Et vous avez l'assurance de conserver le prix durant toute la durée de votre contrat, qui, de surcroît, est sans engagement. De plus, en bonus, votre forfait mobile vous permet également d'accéder aux chaînes et bouquets TV depuis l'application SFR TV. Mais attention : cette offre n'est valable que jusqu'au 20 avril 2020 !Cependant, si vous avez des besoins plus importants, RED by SFR peut aussi répondre à vos exigences. L'opérateur vous propose en effet deux options supplémentaires, pour repousser les limites de data. Ainsi, pour 8 € en plus par mois, vous transformerez les 60 Go en 100 Go de données disponibles. Et pour 5 € supplémentaires, vous obtiendrez 15 Go pour votre utilisation d'Internet à l'international : depuis les DOM, l'Union européenne, mais aussi la Suisse, Andorre, les États-Unis et le Canada.L'offre actuelle de RED by SFR constitue certainement une des meilleures offres de forfait mobile du moment. Mais vous n'avez plus que quelques jours pour vous décider...