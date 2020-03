Forfait mobile : l'offre RED 60 Go à 12€/mois se termine ce soir !

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 60 Go?

Un forfait 4G sans engagement

Une offre entièrement personnalisable qui s'adapte à vos besoins

Une très bonne couverture 4G dans l'Hexagone

RED by SFR : un forfait mobile sans engagement

Un forfait modulable

Jusqu'au 9 mars 2020, RED by SFR propose son forfait mobile à 12 euros par mois, sans engagement et sans prix qui augmente au bout d'un an, avec une généreuse enveloppe de 60 Go de données mobiles. Sur ces 60 Go, 8 sont utilisables depuisl'Union Européenne et les DOM en itinérance. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France, au sein de l'Union Européenne et dans les DOM. Un rapport qualité-prix difficilement égalable au vu du tarif et des prestations proposées.L'abonnement peut aussi être adapté à de nouveaux besoins via la souscription d'options. Si vous êtes un gros consommateur de data (partage de connexion, vidéos streaming de haute qualité, jeu en ligne...), 60 Go ne sont peut-être pas suffisants. Pour 8 euros de plus, vous pouvez alors passer à 100 Go.Et si vous êtes un habitué des voyages, vous avez une également une solution à disposition. Pour 5 euros supplémentaires, vous doublez quasiment votre enveloppe internet en roaming, qui passe de 8 à 15 Go. Et ce n'est pas tout. Cela vous donne également droit à de nouvelles destinations. A l'Europe et aux DOM, viennent s'ajouter la Suisse, Andorre, le Canada et les États-Unis.Dans notre comparatif des meilleurs forfait mobiles du marché, Clubic estime que cette offre de RED by SFR est la plus intéressante à l'heure actuelle pour son montant data, son prix et le fait qu'il s'agisse d'un abonnement sans engagement.