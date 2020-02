RED by SFR ou Free mobile : quel forfait mobile pas cher choisir ?

Deux forfaits qui feront du bien à votre porte-monnaie

RED et Free : deux nouvelles offres pour débuter la semaine

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED ?

Un forfait sans engagement

Un prix garanti à vie

Une excellente couverture réseau en France

Pourquoi Clubic recommande ce forfait Free ?

Le prix le moins cher du marché pour la première année

Une forfait mobile sans engagement

Une bonne couverture réseau en France

S'il y a bien une chose que ces deux offres partagent, c'est leur petit prix. En effet, comptez une douzaine d'euros maximum pour l'abonnement le plus onéreux de cette sélection. Autre bon point, il s'agit de deux forfaits mobiles sans engagement . Vous aurez donc la possibilité de résilier à n'importe quel moment. C'est une clause vitale pour rester libre, surtout si une hausse du tarif mensuel devait se produire (nous allons vite y revenir). Enfin, vous devrez obligatoirement débourser 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour obtenir la nouvelle carte SIM.Maintenant, nous allons aussi souligner les différences réelles entre ces deux forfaits. C'est pourquoi nous détaillerons chaque offre dans les paragraphes qui vont suivre. Il ne vous reste plus qu'à suivre le guide pour découvrir ces abonnements RED by SFR et Free mobile en profondeur.Commençons avec leà 12€/mois. La réduction est valable jusqu'au 17 février prochain.Vous aurez donc accès à 60 Go d'internet en 4G chaque mois. Si vous dépassez ce seuil, vous pourrez activer jusqu'à 4 recharges de 1 Go chacune (contre 2€ à chaque fois). Les appels seront illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (dans la limite de 3 heures par appel). Pour ce qui est des SMS / MMS, ils pourront être envoyés en illimité vers l'Hexagone (dans la limite de 200 destinataires par mois).Si vous comptez aller dans les pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, les appels et les SMS / MMS resteront illimités. Vous pourrez utiliser 8 Go d'internet supplémentaires dans ces zones. Enfin, le stockage SFR Cloud 100 Go sera offert. Des options de personnalisation de l'offre existent, alors n'hésitez pas à les consulter.Passons maintenant sur leà 9,99€/mois. Le tarif mensuel passera à 19,99€ au bout d'un an.Les appels sont bien évidemment illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS ont droit au même traitement de faveur et les MMS sont illimités uniquement en métropole. Une enveloppe internet de 50 Go en 4G+ est de la partie. Pour vos voyages, comptez sur 4 Go d'internet depuis l'Europe / DOM ainsi que sur les appels et SMS / MMS illimités. Le réseau FreeWifi vous est également ouvert en France.Pour conclure, il faut bien reconnaître que ces deux forfaits ont de beaux arguments à faire valoir. Cependant, si vous misez sur la stabilité et si vous avez besoin d'une grosse enveloppe internet, alors l'offre RED by SFR est faite pour vous.Par contre, si votre budget est très serré, l'offre Free mobile vous permettra de réaliser plus d'économies pendant un an. Quoi qu'il en soit, vous serez forcément gagnant !