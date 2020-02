RED by SFR prolonge son offre low cost 60 Go à 12€/mois

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED ?

Nous sommes en présence d'une offre sans engagement concoctée par RED by SFR . Vous pourrez donc la résilier dès que vous en aurez envie. Autre bon point, le prix mensuel restera inchangé même au bout d'un an. En effet, certains opérateurs augmentent leurs tarifs après 12 mois d'abonnement mais ce n'est pas le cas ici. Précisons au passage que vous devrez débourser 10€ supplémentaires pour recevoir votre nouvelle carte SIM à domicile. Enfin, sachez que cette offre est uniquement valable pour les nouveaux clients RED jusqu'au 17 février 2020.Avec ce forfait, vous bénéficierez d'une enveloppe interne de 60 Go en 4G. Vous pourrez également effectuer jusqu'à 4 recharges de 1 Go chacune par mois (contre 2€ à chaque fois). Les appels seront bien évidemment illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Il y a tout de même une petite restriction puisqu'un appel ne pourra pas excéder une durée maximale de 3 heures. Pour ce qui est des SMS/MMS, ils seront eux aussi illimités vers l'Hexagone, dans la limite de 200 destinataire par mois.Si vous comptez partir en vacances dans un pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, les appels et SMS/MMS resteront illimités pour ces zones. Vous aurez même accès à 8 Go d'internet en plus. Enfin, l'option SFR Cloud, avec un stockage en ligne de 100 Go, est incluse. Rappelons que cette offre est personnalisable contre quelques euros supplémentaires sur votre facture. Pour passer à 100 Go, ajoutez 8€/mois à votre forfait et 5€/mois pour rester en contact avec vos proches en illimité depuis l'Amérique du Nord, la Suisse et Andorre.Comme toujours, RED by SFR propose un abonnement téléphonique complet et fiable sur le long terme. Vous serez toujours libre de contacter qui vous voulez et de résilier si nécessaire. Ne laissez pas passer cette belle promo !