Forfait 4G : pourquoi craquer pour le forfait RED 60 Go à 12€/mois à vie ?

Pourquoi Clubic recommande ce forfait ?

Des forfaits sans engagement et sans condition de durée

et Un volume de data conséquent pour l'Internet mobile

pour l'Internet mobile Une bonne couverture 4G dans l'Hexagone

RED by SFR : un forfait des plus complets

Personnalisez votre forfait au besoin

Notez bien que ce tarif n'est valable que jusqu'au 6 janvier prochain. Ce forfait mobile est sans engagement ni augmentation du prix mensuel au bout d'un an. Vous aurez donc la possibilité de résilier à n'importe quel moment sans vous ruiner. Une fois encore, seul les nouveaux clients de l'opérateur peuvent s'emparer de cette promotion. Comptez aussi 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour recevoir la nouvelle carte SIM chez vous. Il est temps de passer au contenu généreux de l'abonnement en question.Dès 12€/mois, ce forfait RED vous permettra d'accéder à 50 Go d'internet sur le territoire français. Vous pourrez utiliser quatre recharges maximum de 1 Go à 2€ chacune. Les appels sont bien évidemment illimités vers tous les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Un appel est limité à une durée maximale de 3 heures. Les SMS mais aussi les MMS sont également illimités au sein de l'Hexagone dans la limite de 200 destinataires par mois.N'oublions pas que cet abonnement vous suivre aussi à l'étranger. En effet, les appels comme les SMS/MMS resteront illimités depuis l'Union Européenne et les DOM. Au sein de ces zones, 8 Go d'internet en plus seront crédités sur votre compte chaque mois. Enfin, terminons en précisant que vous pouvez aussi personnaliser le forfait. Il est possible d'opter pour 100 Go d'internet (+8€/mois) et/ou d'appeler et d'envoyer des SMS depuis l'Amérique du Nord, Andorre ainsi que la Suisse (+5€/mois).Vous l'avez compris, cette offre a exactement ce qu'il faut pour répondre à tous vos besoins. Elle convient à la plupart des usages et peut même s'adapter selon vos envies du moment. Foncez car vous n'avez plus beaucoup de temps pour en profiter.