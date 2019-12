Forfait mobile : profitez de l'offre RED 60Go à 12€/mois avant le Nouvel An

Un forfait illimité et sans engagement pour bien débuter 2020

RED 60 Go : le meilleur forfait pour la nouvelle année

Cette réduction proposée par RED est uniquement valable pour les nouveaux clients jusqu'au 1er janvier 2020. Il va donc falloir se décider très rapidement. Il est important de préciser que le forfait 4G RED en question est sans engagement de votre part. Si vous désirez partir chez un autre opérateur dans quelques mois, vous serez parfaitement libre de le faire sans coûts supplémentaires. De plus, le prix mensuel de cet abonnement n'augmentera pas au bout d'un an. Voilà qui est parfait pour votre budget puisque vous ne risquez pas d'avoir de mauvaises surprises. Enfin, comptez toujours les 10€ en plus au moment de la souscription pour recevoir votre nouvelle carte SIM.Le forfait RED dispose d'une enveloppe internet de 60 Go. Jusqu'à 4 recharges de 1 Go chacune (pour 2€) peuvent être activées dans un seul mois. Pour ce qui est des appels, ils sont illimités vers tous les mobiles et les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Un appel ne peut excéder une durée de 3 heures. De leur côté, les SMS/MMS sont également illimités mais seulement en métropole dans la limite de 200 destinataires par mois (valable aussi pour les appels). Et ce n'est pas terminé !À l'étranger, comptez aussi sur cette offre pour vous épauler. En effet, les appels mais aussi les SMS/MMS resteront illimités depuis l'Union Européenne et les DOM. Vous aurez également 8 Go d'internet supplémentaires à votre disposition dans ces zones. Enfin, rappelons que ce forfait est personnalisable. Vous pouvez opter pour 100 Go d'internet au lieu de 60 Go (+8€/mois) et/ou la possibilité d'appeler ainsi que d'envoyer des SMS en illimité vers d'autres pays (Amérique du Nord, Suisse et Andorre) en ajoutant 5€/mois. C'est à vous de choisir !Nous pouvons clairement dire que cette offre RED by SFR s'adapte à vos besoins. Cependant, pour seulement une douzaine d'euros chaque mois, vous aurez déjà accès à un contenu des plus copieux. Une belle promo pour terminer 2019 en beauté !