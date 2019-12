Forfait 4G : l'offre RED 60 Go à 12€ par mois à vie est de retour !

Une offre à vie, à petit prix et en toute transparence

Un abonnement illimité pour utiliser votre smartphone sans limites !

Les forfaits mobiles sont désormais incontournables et de nombreux foyers en possèdent plusieurs, pour équiper chaque membre de la famille d'une ligne téléphonique et d'assez de données pour profiter du web en toute mobilité. La facture peut être salée chaque mois et RED by SFR va vous permettre en cette fin d'année de la diminuer drastiquement.L'opérateur propose actuellement son offre à seulement 12€/mois, sans engagement de durée, mais également sans augmentation de prix après la première année. De nombreux concurrents utilisent cette astuce pour vous allécher avec un prix mensuel très attractif qui peut doubler voire même tripler, selon l'offre choisie. Ici pas d'entourloupe, vous vous abonnez à un tarif, qui reste le même toute la durée de votre abonnement.Pour ce prix très serré, RED by SFR vous propose pourtant une large gamme de services à commencer par 60 Go de données mobiles. Vous avez bien lu, on parle bien de 60 Go qui vous permettront chaque mois de naviguer sur le web sans restriction mais également d'utiliser les applications que vous souhaitez et de profiter du streaming audio et vidéo quand vous le désirez.Pour les communications, là encore RED by SFR ne vous impose aucune limite sur les appels ainsi que les messages courts. Discutez à l'envie avec vos proches, jusqu'au bout de la nuit si vous le souhaitez sans dépenser un seul euro de plus.L'offre RED by SFR est d'ors et déjà disponible pour un prix de 12€/mois. Ne tardez pas, cette promotion unique se termine le 23 décembre, juste avant le réveillon de Noël. Vous auriez tort de vous en priver !