Forfait 4G : pourquoi craquer pour le forfait RED 60 Go à 12€/mois ?

Les promos RED sont toujours là

Une expérience complète et personnalisée

Comme toujours, l'opérateur nous sert un formidable forfait sans engagement. Vous ne serez donc pas pieds et poings liés si vous avez envie de résilier. Autre bon point, le tarif mensuel ne doublera pas au bout d'un an. Ainsi, RED by SFR compte fidéliser sa clientèle plutôt que de la voir partir pour un abonnement moins onéreux. Un parti pris honorable qu'il fallait souligner. La seule petit dépense subsidiaire est la dizaine d'euros demandée pour l'obtention d'une nouvelle carte SIM. Une dernière chose... La promotion dont il est question aujourd'hui est valable uniquement jusqu'au 18 novembre prochain.Pour ce qui est du contenu, vous aurez 60 Go d'internet en 4G à votre disposition chaque mois. Vous pourrez recharger votre enveloppe de datas à quatre reprises pour 1 Go supplémentaire à chaque fois (une recharge coûte 2€). Les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM. Cependant, notez qu'un appel ne pourra pas dépasser la durée maximale de 3 heures. Les SMS / MMS sont aussi illimités mais seulement vers la métropole. Vous pourrez envoyer des messages à 200 destinataires par mois.Si vous comptez voyager très bientôt à l'étranger, sachez que les appels ainsi que les SMS / MMS resteront illimités depuis l'Union Européenne comme les DOM. Au sein de ces zones, l'opérateur vous offrira 8 Go d'internet. Enfin, le stockage SFR Cloud 100 Go est également inclus. Vous pourrez donc stocker des documents et y accéder à n'importe quel moment. Nous avons terminé de faire le tour du contenu de cette offre mais rappelons que le forfait est personnalisable. C'est-à-dire que vous pouvez opter pour 100 Go d'internet (+8€/mois) et/ou 15 Go supplémentaires ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis l'UE, les DOM, le Canada, Andorre, la Suisse et les USA (+5€/mois).Ce forfait signé RED by SFR contentera chaque utilisateur grâce à son prix réduit et son contenu généreux. Il répondra à vos attentes aussi bien sur le territoire français qu'à l'étranger. Vous avez encore quelques jours pour en profiter... alors foncez !