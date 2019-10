Forfait RED by SFR : bientôt la fin de la promo 60 Go à 12€ à vie !

La promo RED by SFR va bientôt disparaître

Personnalisable à souhait

Il ne vous reste plus que quelques heures pour vous emparer de ce bon plan. En effet, il est valable jusqu'à ce lundi 28 octobre. Ensuite, il sera trop tard ! Rappelons que ce forfait RED by SFR est accessible à tous les nouveaux clients de l'opérateur et qu'il est sans engagement. La résiliation pourra donc s'effectuer dès que vous en aurez envie. De plus, le 12€ demandés chaque mois sont garantis à vie. En effet, le tarif mensuel ne doublera pas au bout d'un an comme c'est parfois le cas chez la concurrence. Maintenant, entrons dans le vif du sujet.Ce forfait comprend une enveloppe de 60 Go d'internet en 4G rechargeable quatre fois par mois (une recharge est facturée 2€ pour 1 Go supplémentaire). Les appels sont bien évidemment illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Notez aussi que la durée d'un appel ne pourra pas excéder 3 heures. En ce qui concerne les SMS et les MMS, ils seront également disponibles en illimité vers l'Hexagone (dans la limite de 200 destinataires par mois).Votre nouveau forfait vous accompagnera aussi à l'étranger. Ainsi, depuis l'Union Européenne et les DOM, les appels, les SMS et les MMS sont illimités. Vous bénéficierez aussi de 8 Go d'internet en plus dans ces pays. Enfin, cet abonnement protégera aussi votre smartphone des menaces du web grâce au service SFR Sécurité + Password. Le forfait que nous venons de présenter est personnalisable. Vous pouvez par exemple choisir 100 Go d'internet au lieu de 60 Go (+8€/mois) et/ou un plus large choix à l'international avec des pays en plus dont les USA, le Canada, la Suisse et Andorre (+5€/mois).Il n'y a plus une seconde à perdre pour vous emparer de ce forfait signé RED by SFR. Avec son contenu imposant et la qualité du réseau de l'opérateur, vous aurez entre vos mains un abonnement qui répondra à toutes vos attentes. N'hésitez pas à consulter notre sélection des meilleurs forfaits mobile en réduction.