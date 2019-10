RED by SFR et B&You, quel est le meilleur forfait mobile ? Voici notre comparatif

L'offre Red avec de la sécurité en plus

Un iPhone 11 moins cher grâce à B&You

Red by SFR revient sur le devant de la scène avec une offre personnalisable, pas chère et généreuse en termes de Data. Elle propose ainsi une enveloppe de 60 Go pour 12 € par mois au lieu de 15 € habituellement. Tous vos appels en France métropolitaine et vers les DOM - à l'exception de Mayotte - seront accessibles en illimité et vous pourrez envoyer autant de SMS et de MMS que vous le désirez dans l'Hexagone. Au sein de l'UE et dans les DOM, vous pourrez également communiquer en illimité par appels, SMS ou MMS. Votre consommation internet sera, elle, limitée à 8 Go depuis ces destinations.Red a eu la bonne idée de proposer un forfait personnalisable. Ainsi, votre consommation de data peut être augmentée (puis abaissée à tout moment) à 100 Go pour 8 € de plus par mois en France métropolitaine et peut atteindre les 15 Go depuis l'étranger (UE et DOM mais aussi Canada, USA, Suisse et depuis l'Andorre) en ajoutant 5 € de plus. Autre point positif, Red offre le service de Sécurité SFR. Vous pourrez ainsi protéger efficacement, et sans payer de frais supplémentaires, votre mobile ou votre tablette des menaces présentes sur le web.B&You propose une offre quasiment au même prix - à 1 centime près - pour un accès à internet légèrement inférieur puisqu'il est de 50 Go. Tout dépend de votre consommation de Data mais, dans la plupart des cas, 50 Go sont largement suffisants pour une utilisation très confortable d'internet. Le forfait comprend également les appels ainsi que les SMS et MMS en illimité en France métropolitaine. Si vous partez en vacances dans l'Union Européenne ou dans les DOM, 6 Go de Data seront mis à votre disposition.Si vous avez besoin de changer de mobile, Bouygues propose une offre de remboursement intéressante qui peut monter jusqu'à 50 € pour l'achat de certains modèles de smartphones. Par bonheur, le fameux iPhone 11 fait partie de cette sélection. Vous pourrez ainsi vous l'offrir pour 749 € au lieu de 799 €. La liste des smartphones éligibles à l'offre de remboursement ainsi que les modalités sont visibles ici Red et B&You ont chacun des arguments convaincants et affichent tous deux un bon rapport qualité/prix. Notre préférence se porte sur le forfait Red, qui peut être personnalisé et qui offre un dispositif de sécurité bien pratique. Cependant, si vous pensiez investir dans un nouveau smartphone, l'offre de B&You peut faire la différence. Dans tous les cas, ces deux forfaits sont totalement sans engagement et n'augmenteront pas leur prix après quelques mois. Pour découvrir les principales offres du moment savamment mises en perspective, vous pouvez également consulter notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles de ce mois-ci